Неймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявление

·3·Спорт
Неймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявление

Опытный тренер Рожерио Микале, завоевавший золотые медали с олимпийской сборной Бразилии, выступил с громким заявлением относительно звезды футбола страны Неймара. По его мнению, нападающий не должен завершать карьеру после неудачи на чемпионате мира 2026 года и обязан принять участие в турнире 2030 года. Микале поставил мастерство Неймара в один ряд с такими легендами, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, сборная Бразилии покинула чемпионат мира 2026 года, проиграв в 1/8 финала сборной Норвегии. Тогда победу одержали скандинавы во главе с Эрлингом Холандом, а Неймар после матча со слезами на глазах объявил о завершении международной карьеры. Однако Микале считает это решение поспешным.

Отношение к Анчелотти и Неймару

Согласно сообщению издания ESPN, Рожерио Микале остался недоволен игровым временем, которое наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти предоставил Неймару. Приехавший на турнир с травмой нападающий провел 14 минут в матче против Шотландии и всего 23 минуты в игре с Норвегией. Несмотря на то, что Неймар забил гол с пенальти в концовке встречи с норвежцами, это не спасло команду.

Микале подчеркнул, что к звездам мирового уровня нужен особый подход. «Неймар для меня — лучший футболист Бразилии. Не знаю, имею ли я право говорить об Анчелотти, но Неймара нужно было использовать лучше. Как Месси, Криштиану Роналду или Мохамеда Салаха. Я работал в Египте и видел, что там создана целая система для того, чтобы Салах играл на самом высоком уровне», — говорит тренер.

По мнению специалиста, даже если физическое состояние игрока не готово на 100 процентов, его присутствие на поле является источником психологического давления для соперников и огромной мотивацией для товарищей по команде. По его словам, такие таланты способны решить исход игры в одном эпизоде.

Надежда на мундиаль 2030 года

Микале настолько верит в возвращение Неймара, что заявил о готовности даже купить билет, чтобы посмотреть на его игру. «В следующем цикле я хочу видеть Неймара на поле. Меня могут приглашать на многие матчи в Бразилии, и я могу не пойти, но если будет играть Неймар, я приду на стадион при любых обстоятельствах. Неймар — футболист уровня, не оставляющего места для споров», — добавил он.

Напомним, что Неймар объявил о завершении международной карьеры на стадионе «Метлайф», где в 2010 году состоялся его дебют. Тогда он, поддавшись эмоциям, заявил: «Все кончено, я сделал все, что мог». Однако футбольная общественность и болельщики все еще надеются на возвращение 32-летней звезды на большую сцену.

НеймарБразилияКарло АнчелоттиФутболЧемпионат Мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Клод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времениКлод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времениСегодня, 21:51Хаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула ПалмераХаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула ПалмераСегодня, 21:3865 млн евро за Гарри Кейна: «Аль-Хиляль» начинает большую игру?65 млн евро за Гарри Кейна: «Аль-Хиляль» начинает большую игру?Сегодня, 21:33Крупный бунт в ФИФА: европейские федерации объединяются против Инфантино!Крупный бунт в ФИФА: европейские федерации объединяются против Инфантино!Сегодня, 21:25Моуринью хочет изменить «Реал»: стала известна новая схема...Моуринью хочет изменить «Реал»: стала известна новая схема...Сегодня, 21:23Ливерпуль близок к трансферу мексиканского таланта Хильберто МорыЛиверпуль близок к трансферу мексиканского таланта Хильберто МорыСегодня, 21:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш