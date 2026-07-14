Неймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявление

Опытный тренер Рожерио Микале, завоевавший золотые медали с олимпийской сборной Бразилии, выступил с громким заявлением относительно звезды футбола страны Неймара. По его мнению, нападающий не должен завершать карьеру после неудачи на чемпионате мира 2026 года и обязан принять участие в турнире 2030 года. Микале поставил мастерство Неймара в один ряд с такими легендами, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, сборная Бразилии покинула чемпионат мира 2026 года, проиграв в 1/8 финала сборной Норвегии. Тогда победу одержали скандинавы во главе с Эрлингом Холандом, а Неймар после матча со слезами на глазах объявил о завершении международной карьеры. Однако Микале считает это решение поспешным.

Отношение к Анчелотти и Неймару

Согласно сообщению издания ESPN, Рожерио Микале остался недоволен игровым временем, которое наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти предоставил Неймару. Приехавший на турнир с травмой нападающий провел 14 минут в матче против Шотландии и всего 23 минуты в игре с Норвегией. Несмотря на то, что Неймар забил гол с пенальти в концовке встречи с норвежцами, это не спасло команду.

Микале подчеркнул, что к звездам мирового уровня нужен особый подход. «Неймар для меня — лучший футболист Бразилии. Не знаю, имею ли я право говорить об Анчелотти, но Неймара нужно было использовать лучше. Как Месси, Криштиану Роналду или Мохамеда Салаха. Я работал в Египте и видел, что там создана целая система для того, чтобы Салах играл на самом высоком уровне», — говорит тренер.

По мнению специалиста, даже если физическое состояние игрока не готово на 100 процентов, его присутствие на поле является источником психологического давления для соперников и огромной мотивацией для товарищей по команде. По его словам, такие таланты способны решить исход игры в одном эпизоде.

Надежда на мундиаль 2030 года

Микале настолько верит в возвращение Неймара, что заявил о готовности даже купить билет, чтобы посмотреть на его игру. «В следующем цикле я хочу видеть Неймара на поле. Меня могут приглашать на многие матчи в Бразилии, и я могу не пойти, но если будет играть Неймар, я приду на стадион при любых обстоятельствах. Неймар — футболист уровня, не оставляющего места для споров», — добавил он.

Напомним, что Неймар объявил о завершении международной карьеры на стадионе «Метлайф», где в 2010 году состоялся его дебют. Тогда он, поддавшись эмоциям, заявил: «Все кончено, я сделал все, что мог». Однако футбольная общественность и болельщики все еще надеются на возвращение 32-летней звезды на большую сцену.