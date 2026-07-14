Дизайн Google Имагес изменился: теперь это источник визуального вдохновения в стиле Pinterest

·20·Технологии
Дизайн Google Имагес изменился: теперь это источник визуального вдохновения в стиле Pinterest

Компания Google решила кардинально обновить сервис поиска изображений Google Имагес в честь его 25-летия. Теперь этот сервис станет не просто поисковым инструментом, а динамической галереей, которая обновляется в соответствии с интересами пользователей. Это изменение делает платформу Google похожей на популярную социальную сеть Pinterest и позволяет пользователям проводить на сайте больше времени. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным Иксбт.ком, обновленный Google Имагес получит раздел «Фор Ёу» (Для вас), который формируется на основе истории просмотров и интересов пользователя. Здесь изображения будут представлены в виде бесконечной ленты и обновляться в режиме реального времени. Таким образом, Google позволяет пользователям открывать для себя новые идеи в таких направлениях, как мода, дизайн интерьера или путешествия.

Коллекции и возможности искусственного интеллекта

Одной из важных функций нового дизайна является система «Коллекции». Пользователи могут сохранять понравившиеся изображения в специальные папки. Например, можно создавать отдельные вкладки для подборок одежды для отпуска или идей для дизайна дома и возвращаться к ним позже. Эта функция особенно удобна для творческих людей и тех, кто любит планирование.

Кроме того, Google интегрирует функцию генерации изображений с помощью искусственного интеллекта непосредственно в поисковую систему. Если пользователь ищет очень специфическое изображение, которого нет в интернете, он сможет создать новую картинку с помощью текстового запроса, не покидая экосистему Google. Это поможет повысить конкурентоспособность Google в борьбе с такими сторонними сервисами, как ChatGPT.

Для создания изображений используется новейшая модель компании Нано Банана. Эта технология не только рисует новые картинки, но и помогает визуализировать существующие идеи. Например, с помощью AI можно представить, как будут выглядеть стены комнаты в другом цвете или как оформить студенческое общежитие в определенном стиле.

Новый дизайн и функции сначала будут запущены для англоязычных пользователей в США в десктопной версии. Для полноценного использования обновлений Google Имагес пользователям необходимо будет войти в свои аккаунты Google. Ожидается, что в дальнейшем эти возможности будут расширены для других регионов и языков.

Этот стратегический шаг также важен для Google с точки зрения увеличения рекламных доходов. Чем больше времени пользователи проводят на платформе и взаимодействуют с визуальным контентом, тем больше целевой рекламы компания сможет разместить. Это превращает сервис Google Имагес из простой утилиты в полноценную социально-визуальную платформу.

GoogleGoogle ImagesPinterestИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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