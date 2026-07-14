В космосе обнаружен сахар: приближает ли это нас к разгадке тайны жизни?

Астрономы впервые обнаружили природный вид сахара в гигантском облаке газа и пыли, расположенном недалеко от центра Млечного Пути. Эксперты считают, что это открытие доказывает возможность формирования органических веществ, необходимых для жизни, непосредственно в межзвездной среде.

Речь идет о простом сахаре под названием эритрулоза. В природе он встречается в составе малины, а также используется в косметической промышленности, в частности, при производстве средств для автозагара. Ученые зафиксировали это вещество в огромном молекулярном облаке вблизи центра Млечного Пути.

Авторы исследования подчеркивают, что этот результат не означает наличие другой цивилизации в космосе. Однако он подтверждает, что органические соединения, считающиеся важными для возникновения жизни, могут естественным образом формироваться даже в экстремально холодных регионах космоса.

Ученый из Испанского центра астробиологии Изаскун Хименес-Серра отмечает, что эритрулоза является первым сахаром, обнаруженным в межзвездной среде. Это означает, что подобные вещества могут быть гораздо более распространены в космосе, чем предполагалось ранее.

По словам ученых, эритрулоза образуется в результате химических реакций на поверхности мелких частиц пыли. В дальнейшем она может попадать в состав комет или астероидов и достигать планет.

В ходе исследования специалисты с помощью радиотелескопов в Испании изучали пылевое облако под названием Г+0.693-0.027. Изначально они искали другие виды сахаров, но неожиданно удалось зафиксировать сигналы, характерные именно для эритрулозы.

Сообщается, что этот сахар может образовываться в космосе даже при температуре около –250 градусов. Это показывает, что для формирования органических молекул не требуются высокие температуры.

Специалисты подчеркивают, что эритрулоза важна не только как источник энергии, но и для появления веществ, участвующих в формировании первых генетических систем, таких как РНК. Таким образом, укрепляется теория о том, что подобные органические соединения могли быть занесены на Землю в древности кометами и метеоритами.

По мнению авторов исследования, органические вещества, содержавшиеся в кометах и метеоритах, падавших на Землю миллионы лет назад, могли способствовать созданию начальных условий для возникновения жизни на планете.

Японский ученый Ёсихиро Фурукава также оценил этот результат как важное научное событие. Он отметил, что сахара, образовавшиеся в межзвездной среде, могут достигать и других планет. Однако этот процесс не дает полного объяснения того, как именно зародилась жизнь, и исследования в этом направлении продолжаются.