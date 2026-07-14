Инновации в общественном транспорте столицы России: оплата по лицу теперь доступна и на МЦД-2

Транспортная система Москвы сделала очередной важный шаг на пути к цифровизации. На станциях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) официально запущена система оплаты проезда с помощью биометрических данных, а именно технологии распознавания лиц. Это нововведение является частью стратегии по модернизации городской транспортной инфраструктуры и созданию дополнительных удобств для пассажиров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства Москвы, в настоящее время к системе подключено 118 турникетов на 25 станциях МЦД-2. На каждой станции для входа и выхода выделено как минимум по одному специальному турникету, которые для удобства пассажиров отмечены специальными стикерами на створках и под камерами.

Охват системы и планы на будущее

Система биометрической оплаты не является новинкой для московского транспорта, однако ее охват постоянно расширяется. Сегодня этой услугой можно воспользоваться на всех станциях Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК), в поездах «Аэроэкспресс», на регулярных речных маршрутах, а также на линиях МЦД-1 и МЦД-4. Подключение МЦД-2 способствует обеспечению целостности системы.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, до конца года возможность оплаты по биометрии будет внедрена и на линии МЦД-3. Это позволит охватить все основные железнодорожные артерии столицы единой бесконтактной системой оплаты. Специалисты отмечают, что данная технология поможет сократить очереди на станциях.

Безопасность и порядок регистрации

Пассажирам, желающим воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение «Метро Москвы». Принцип работы системы основан на высоком уровне безопасности: при регистрации нейросеть преобразует фотографию пользователя в обезличенный набор символов. Восстановить эти данные в виде изображения или связать их с конкретным лицом абсолютно невозможно.

В процессе прохода через турникет используется специальная технология под названием «Ливенесс». Она способна отличить живого человека от обычной фотографии или видеозаписи. Система анализирует мимику и движения лица пассажира, после чего совершает оплату. Городская администрация заверяет, что все данные зашифрованы с использованием защиты банковского уровня.

Внедрение данной технологии может стать интересным опытом и для таких стран, как Узбекистан, которые занимаются цифровизацией общественного транспорта. В Ташкентском метрополитене в последние годы также расширяются системы оплаты через КР-коды и банковские карты, а биометрические платежи могут рассматриваться как логическое продолжение развития транспорта в будущем.