Инновации в общественном транспорте столицы России: оплата по лицу теперь доступна и на МЦД-2
Транспортная система Москвы сделала очередной важный шаг на пути к цифровизации. На станциях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) официально запущена система оплаты проезда с помощью биометрических данных, а именно технологии распознавания лиц. Это нововведение является частью стратегии по модернизации городской транспортной инфраструктуры и созданию дополнительных удобств для пассажиров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства Москвы, в настоящее время к системе подключено 118 турникетов на 25 станциях МЦД-2. На каждой станции для входа и выхода выделено как минимум по одному специальному турникету, которые для удобства пассажиров отмечены специальными стикерами на створках и под камерами.
Охват системы и планы на будущееСистема биометрической оплаты не является новинкой для московского транспорта, однако ее охват постоянно расширяется. Сегодня этой услугой можно воспользоваться на всех станциях Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК), в поездах «Аэроэкспресс», на регулярных речных маршрутах, а также на линиях МЦД-1 и МЦД-4. Подключение МЦД-2 способствует обеспечению целостности системы.
По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, до конца года возможность оплаты по биометрии будет внедрена и на линии МЦД-3. Это позволит охватить все основные железнодорожные артерии столицы единой бесконтактной системой оплаты. Специалисты отмечают, что данная технология поможет сократить очереди на станциях.
Безопасность и порядок регистрацииПассажирам, желающим воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение «Метро Москвы». Принцип работы системы основан на высоком уровне безопасности: при регистрации нейросеть преобразует фотографию пользователя в обезличенный набор символов. Восстановить эти данные в виде изображения или связать их с конкретным лицом абсолютно невозможно.
В процессе прохода через турникет используется специальная технология под названием «Ливенесс». Она способна отличить живого человека от обычной фотографии или видеозаписи. Система анализирует мимику и движения лица пассажира, после чего совершает оплату. Городская администрация заверяет, что все данные зашифрованы с использованием защиты банковского уровня.
Внедрение данной технологии может стать интересным опытом и для таких стран, как Узбекистан, которые занимаются цифровизацией общественного транспорта. В Ташкентском метрополитене в последние годы также расширяются системы оплаты через КР-коды и банковские карты, а биометрические платежи могут рассматриваться как логическое продолжение развития транспорта в будущем.
…