Инновации в общественном транспорте столицы России: оплата по лицу теперь доступна и на МЦД-2

·18·Авто
Инновации в общественном транспорте столицы России: оплата по лицу теперь доступна и на МЦД-2

Транспортная система Москвы сделала очередной важный шаг на пути к цифровизации. На станциях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) официально запущена система оплаты проезда с помощью биометрических данных, а именно технологии распознавания лиц. Это нововведение является частью стратегии по модернизации городской транспортной инфраструктуры и созданию дополнительных удобств для пассажиров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства Москвы, в настоящее время к системе подключено 118 турникетов на 25 станциях МЦД-2. На каждой станции для входа и выхода выделено как минимум по одному специальному турникету, которые для удобства пассажиров отмечены специальными стикерами на створках и под камерами.

Охват системы и планы на будущее

Система биометрической оплаты не является новинкой для московского транспорта, однако ее охват постоянно расширяется. Сегодня этой услугой можно воспользоваться на всех станциях Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК), в поездах «Аэроэкспресс», на регулярных речных маршрутах, а также на линиях МЦД-1 и МЦД-4. Подключение МЦД-2 способствует обеспечению целостности системы.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, до конца года возможность оплаты по биометрии будет внедрена и на линии МЦД-3. Это позволит охватить все основные железнодорожные артерии столицы единой бесконтактной системой оплаты. Специалисты отмечают, что данная технология поможет сократить очереди на станциях.

Безопасность и порядок регистрации

Пассажирам, желающим воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение «Метро Москвы». Принцип работы системы основан на высоком уровне безопасности: при регистрации нейросеть преобразует фотографию пользователя в обезличенный набор символов. Восстановить эти данные в виде изображения или связать их с конкретным лицом абсолютно невозможно.

В процессе прохода через турникет используется специальная технология под названием «Ливенесс». Она способна отличить живого человека от обычной фотографии или видеозаписи. Система анализирует мимику и движения лица пассажира, после чего совершает оплату. Городская администрация заверяет, что все данные зашифрованы с использованием защиты банковского уровня.

Внедрение данной технологии может стать интересным опытом и для таких стран, как Узбекистан, которые занимаются цифровизацией общественного транспорта. В Ташкентском метрополитене в последние годы также расширяются системы оплаты через КР-коды и банковские карты, а биометрические платежи могут рассматриваться как логическое продолжение развития транспорта в будущем.

МоскваТранспортБиометрияТехнологииИнновации
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Наследие бренда Сааб: самые уникальные и незабываемые модели шведского автопромаНаследие бренда Сааб: самые уникальные и незабываемые модели шведского автопромаСегодня, 20:30АвтоВАЗ представил двигатели нового поколения: модели Lada станут мощнееАвтоВАЗ представил двигатели нового поколения: модели Lada станут мощнееСегодня, 20:27Главный страх перед электромобилями развеян: что на самом деле ломается чаще всего?Главный страх перед электромобилями развеян: что на самом деле ломается чаще всего?Сегодня, 20:00Nissan запускает сервис беспилотных такси в ТокиоNissan запускает сервис беспилотных такси в ТокиоСегодня, 16:52Alfa Romeo представила модель, которая заменит один из ее самых популярных кроссоверов ТоналеAlfa Romeo представила модель, которая заменит один из ее самых популярных кроссоверов ТоналеСегодня, 16:26Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полейGenesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полейСегодня, 16:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач