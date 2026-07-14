Крупный бунт в ФИФА: европейские федерации объединяются против Инфантино!

·41·Спорт
Крупный бунт в ФИФА: европейские федерации объединяются против Инфантино!

Джанни Инфантино планировал остаться на посту президента ФИФА на третий срок и победить на выборах без какой-либо конкуренции. Однако развитие событий принимает совершенно иной оборот. Согласно сообщению авторитетного издания талкСПОРТ , ряд европейских футбольных федераций в составе УЕФА всерьез намерены выступить против Инфантино и поддержать сильного альтернативного кандидата.

Zamin.уз представляет подробности этой скрытой борьбы и назревающего шторма реформ в футбольном мире.

Что стало причиной недовольства?

Есть несколько серьезных причин, по которым руководители европейского футбола возмущены политикой действующего президента ФИФА. Ряд реформ, продвигаемых Инфантино, был признан серьезно противоречащим интересам европейских клубов и национальных федераций:

  • План по расширению числа участников чемпионата мира до 64 команд: Хотя ЧМ-2026 впервые в истории проводится с участием 48 команд, Инфантино официально рассматривает возможность увеличения числа участников турнира в будущем до 64 команд . Это чрезмерно увеличит количество матчей и уровень усталости футболистов.

  • Реформа клубного чемпионата мира: Предложение по дальнейшему расширению этого престижного турнира в новом формате и проведению его раз в два года также вызвало резкое недовольство европейских грандов.

Кто может стать кандидатом против Инфантино?

В настоящее время упоминаются имена нескольких влиятельных кандидатов, которые могут вступить в борьбу или пользуются поддержкой европейских стран.

Ниже представлен анализ их текущего положения и шансов на выдвижение:

Потенциальный кандидат

Текущая должность

Статус кандидата и шансы

Александер Чеферин

Президент УЕФА

Самый мощный альтернативный кандидат. Однако в настоящее время он сосредоточен на УЕФА и заявил, что не намерен бороться против Инфантино.

Нассер Аль-Хелаифи

Глава клуба «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов (ЭКА)

Футбольные федерации Бельгии и Польши готовы активно его поддержать. Но сам он пока не проявил интереса.

Дариуш Миодуский

Владелец польского клуба «Легия»

Один из людей, упоминаемых в списке кандидатов, обладающий большим влиянием в политике европейского футбола.

Виктор Монтальяни

Президент КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

Рассматривается как альтернативная уравновешивающая сила в качестве представителя американского континента.

Патрис Мотсепе

Глава КАФ (Конфедерация африканского футбола)

Хотя его имя упоминается в списке, ему сложно вступить в открытый конфликт, так как он является близким союзником Инфантино.

Когда пройдут выборы?

Самый важный этап борьбы за пост президента ФИФА приходится на осень. Процессы официальной регистрации кандидатов и голосования состоятся 18 ноября этого года.

Европейские федерации ломают голову над тем, чтобы до этого срока объединиться вокруг единого и сильного кандидата, способного противостоять действующему президенту. Если члены УЕФА смогут реализовать свои планы, в ближайшие месяцы мы можем стать свидетелями большой смены власти в футбольном мире.

Чтобы подробно понять, какой критике подверглось спорное заявление руководства ФИФА о расширении чемпионата мира до 64 команд, вы можете посмотреть видео с мнением экспертов талкСПОРТ .

Это видео полезно для более четкого понимания того, как резко были встречены мысли Джанни Инфантино об увеличении числа участников чемпионата мира футбольным сообществом и экспертами.

Джанни ИнфантиноФИФАУЕФААлександер ЧеферинZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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