Моуринью хочет изменить «Реал»: стала известна новая схема...

Эра Жозе Моуринью в мадридском «Реале» может начаться с новой тактической идеи. По имеющимся данным, португальский специалист планирует перевести команду на схему 4-2-3-1 с двумя опорными полузащитниками.

Моуринью остановился на схеме 4-2-3-1

Согласно информации, распространенной журналистом Марио Кортеганой, Жозе Моуринью видит вариант 4-2-3-1 в качестве основной тактической схемы «Реала».

В этой системе команда должна будет сохранять баланс между обороной и атакой. Особое значение будет иметь роль двух опорных полузащитников в центре поля.

В стиле Моуринью это неслучайно: он обычно сначала обеспечивает стабильность в защите, а затем дает свободу звездам в атаке.

Чуамени — в роли «жесткого» опорника

Согласно сообщению, один из двух опорных полузащитников должен строго придерживаться своей позиции и выполнять преимущественно оборонительные функции.

Основным кандидатом на эту роль рассматривается Орельен Чуамени.

Французский футболист, располагаясь перед линией обороны, может выполнять задачи по разрушению атак соперника, закрытию центра и переводу мяча вперед первым пасом.

Роль Кандидат Задача Позиционный опорник Орельен Чуамени закрытие обороны, сохранение баланса в центре Более свободный опорник Федерико Вальверде или новый футболист прессинг, беговая работа, подключение к атаке Зона «десятки» Беллингем или другой креативный футболист связывание атаки, последний пас

В этой системе Чуамени придется выполнять «невидимую работу». То есть он может не забивать голы, но баланс команды будет зависеть именно от него.

Вальверде или новый трансфер?

Ожидается, что второму опорному полузащитнику Моуринью предоставит больше свободы.

На этой позиции может сыграть Федерико Вальверде. Его физическая подготовка, большой объем работы, быстрое перемещение между атакой и обороной соответствуют требованиям Моуринью.

Однако есть и другой вариант: если «Реал» оформит трансфер нового полузащитника, эта роль может быть доверена новичку.

Здесь главное требование Моуринью очевидно: центр должен работать не только за счет техники, но и за счет дисциплины, силы и физической устойчивости.

Что эта схема даст звездам?

В составе «Реала» есть такие звезды, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем. Схема 4-2-3-1 может создать безопасность сзади, сохраняя при этом их свободу в атаке.

Для Моуринью главная проблема — не количество звезд, а превращение их в единый механизм.

Если два опорника будут правильно держать центр, футболисты линии атаки будут действовать более свободно. А это очень удобно для таких скоростных игроков, как Мбаппе и Винисиус.

Влияние упущенного чемпионства

По итогам сезона 2025/26 «Реал» занял второе место в Ла Лиге и уступил чемпионство «Барселоне».

Этот результат стал серьезным сигналом для мадридского клуба. Теперь команда вынуждена перестраивать не только состав, но и саму игровую идею.

План Моуринью 4-2-3-1 важен именно в этом аспекте: он хочет сделать «Реал» более жесткой, дисциплинированной и прагматичной командой.

Возвращается ли стиль Моуринью?

Для Жозе Моуринью 4-2-3-1 — не чужая схема. За свою карьеру он много раз делал свои команды стабильными с помощью систем с двумя опорниками.

В этом формате команда может быть одновременно прочной в обороне и быстрой в атаке. Но для этого от футболистов требуется высокая дисциплина.

Моуринью ждет от игроков не только креативности с мячом, но и движения без мяча, возврата на позицию и тактической ответственности.

Главный вопрос — адаптируются ли звезды к этой системе?

Самая большая интрига в «Реале»: как будут сочетаться жесткие тактические требования Моуринью и свобода суперзвезд в команде?

Такие футболисты, как Мбаппе, Винисиус и Беллингем, могут решать исход матча за счет индивидуального мастерства. Но Моуринью требует от них и командной дисциплины.

Если этот баланс будет найден, «Реал» может снова стать очень опасной командой. Если нет — велика вероятность появления вопросов в раздевалке.

Как будет выглядеть новый «Реал»?

План Моуринью пока не является официальным тактическим объявлением, но сообщения указывают на то, что в Мадриде готовится большая перемена.

Схема 4-2-3-1 может дать «Реалу» порядок в центре, прочность в обороне и свободу для звезд в атаке.

Теперь главный вопрос: сможет ли Моуринью адаптировать звезд «Реала» к своей жесткой тактической системе или в Мадриде начинается очередной большой эксперимент?