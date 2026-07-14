Хаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула Палмера

·21·Спорт
Хаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула Палмера

Новый главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо определил центральную фигуру в будущих тактических схемах команды. Испанский специалист назвал атакующего полузащитника команды Коула Палмера «особым талантом» и пообещал выстроить весь стиль игры именно вокруг него. Это решение свидетельствует о начале новой эры после нестабильных результатов клуба в последние годы. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Хотя в настоящее время сборная Англии под руководством Томаса Тухеля дошла до полуфинала чемпионата мира, Коул Палмер неожиданно остался вне заявки. Однако эта ситуация не повлияла негативно на психологическое состояние футболиста. Напротив, он сосредоточил всё свое внимание на тренировках под руководством Хаби Алонсо. В интервью BBC Sport тренер высоко оценил уникальные способности Палмера.

Тактическая революция на Стэмфорд Бридж

Хаби Алонсо подчеркивает, что уровень игры Палмера выделяется на фоне остальных. «Мы работаем вместе уже несколько дней, и он вернулся к тренировкам в очень позитивном настроении. Коул — футболист особого класса. Если мы создадим условия для полного раскрытия его таланта и построим команду вокруг него, мы будем намного ближе к успеху», — отметил тренер.

Коул Палмер стал настоящим лидером «аристократов» с момента своего перехода из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года. В футболке лондонского клуба он провел 131 матч, забив 54 гола и отдав 32 результативные передачи. Такая результативность не снизила авторитет Палмера, несмотря на то, что «Челси» завершил прошлый сезон на 10-м месте и остался без еврокубков.

По сообщению Goal.com, Хаби Алонсо начал работу в клубе не только как главный тренер, но и как менеджер с расширенными полномочиями. В сотрудничестве с пятью спортивными директорами он намерен адаптировать трансферную политику под свое тактическое видение. Основная цель — привлечение исполнителей, которые смогут поддерживать Палмера и превращать его передачи в голы.

Хотя в последние годы «Челси» выигрывал Лигу конференций и клубный чемпионат мира ФИФА, команде не хватало стабильности в Английской Премьер-лиге. Алонсо намерен вернуть клуб в число грандов за счет новой структуры и креативности Палмера. Хотя сейчас футболист вынужден наблюдать за игрой своих товарищей по сборной по телевизору, ожидается, что в новом сезоне он станет главным оружием лондонского клуба.

ЧелсиХаби АлонсоКоул ПалмерАнглийская Премьер-лигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявлениеНеймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявлениеСегодня, 21:59Клод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времениКлод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времениСегодня, 21:5165 млн евро за Гарри Кейна: «Аль-Хиляль» начинает большую игру?65 млн евро за Гарри Кейна: «Аль-Хиляль» начинает большую игру?Сегодня, 21:33Крупный бунт в ФИФА: европейские федерации объединяются против Инфантино!Крупный бунт в ФИФА: европейские федерации объединяются против Инфантино!Сегодня, 21:25Моуринью хочет изменить «Реал»: стала известна новая схема...Моуринью хочет изменить «Реал»: стала известна новая схема...Сегодня, 21:23Ливерпуль близок к трансферу мексиканского таланта Хильберто МорыЛиверпуль близок к трансферу мексиканского таланта Хильберто МорыСегодня, 21:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш