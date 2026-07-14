Хаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула Палмера

Новый главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо определил центральную фигуру в будущих тактических схемах команды. Испанский специалист назвал атакующего полузащитника команды Коула Палмера «особым талантом» и пообещал выстроить весь стиль игры именно вокруг него. Это решение свидетельствует о начале новой эры после нестабильных результатов клуба в последние годы. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Хотя в настоящее время сборная Англии под руководством Томаса Тухеля дошла до полуфинала чемпионата мира, Коул Палмер неожиданно остался вне заявки. Однако эта ситуация не повлияла негативно на психологическое состояние футболиста. Напротив, он сосредоточил всё свое внимание на тренировках под руководством Хаби Алонсо. В интервью BBC Sport тренер высоко оценил уникальные способности Палмера.

Тактическая революция на Стэмфорд Бридж

Хаби Алонсо подчеркивает, что уровень игры Палмера выделяется на фоне остальных. «Мы работаем вместе уже несколько дней, и он вернулся к тренировкам в очень позитивном настроении. Коул — футболист особого класса. Если мы создадим условия для полного раскрытия его таланта и построим команду вокруг него, мы будем намного ближе к успеху», — отметил тренер.

Коул Палмер стал настоящим лидером «аристократов» с момента своего перехода из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года. В футболке лондонского клуба он провел 131 матч, забив 54 гола и отдав 32 результативные передачи. Такая результативность не снизила авторитет Палмера, несмотря на то, что «Челси» завершил прошлый сезон на 10-м месте и остался без еврокубков.

По сообщению Goal.com, Хаби Алонсо начал работу в клубе не только как главный тренер, но и как менеджер с расширенными полномочиями. В сотрудничестве с пятью спортивными директорами он намерен адаптировать трансферную политику под свое тактическое видение. Основная цель — привлечение исполнителей, которые смогут поддерживать Палмера и превращать его передачи в голы.

Хотя в последние годы «Челси» выигрывал Лигу конференций и клубный чемпионат мира ФИФА, команде не хватало стабильности в Английской Премьер-лиге. Алонсо намерен вернуть клуб в число грандов за счет новой структуры и креативности Палмера. Хотя сейчас футболист вынужден наблюдать за игрой своих товарищей по сборной по телевизору, ожидается, что в новом сезоне он станет главным оружием лондонского клуба.