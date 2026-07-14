Клод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времени

Бывшая звезда «Реал Мадрида» и сборной Франции Клод Макелеле высоко отозвался о нападающем Килиане Мбаппе. По мнению опытного специалиста, французский форвард — единственный футболист, который по своему стилю игры и влиянию на поле максимально близок к легендарному бразильцу Роналдо Назарио (Р9). Об этом сообщает издание Marca. Об этом сообщает Goal.com.

Макелеле особо отметил стабильность Килиана Мбаппе и результаты, которые он демонстрирует в каждом сезоне. По его словам, в современном футболе именно Мбаппе является единственным игроком, достойным статуса «Феномена». Это сравнение основано не только на скорости, но и на техническом мастерстве и способности разрушать оборону соперника.

Главный претендент на «Золотой мяч»

Хотя в текущем сезоне Килиан Мбаппе сталкивается с определенными трудностями в завоевании крупных клубных трофеев в составе «Реал Мадрида», Макелеле считает его главным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года. Бывший полузащитник подчеркивает, что успехи на международной арене и выступления на чемпионатах мира играют решающую роль в судьбе индивидуальных наград.

«Я очень хочу, чтобы Мбаппе выиграл этот трофей. Да, возможно, в этом сезоне он не завоевал много титулов с «Реал Мадридом», но его игра на чемпионате мира просто поразительна. Он — настоящий феномен своего поколения, и самое пугающее то, что он еще не достиг своего пика», — говорит Макелеле.

Сходства между Килианом Мбаппе и Роналдо Назарио давно находятся в центре внимания экспертов. Оба футболиста с юных лет ворвались в элиту мирового футбола и приводили защитников в замешательство своей скоростью. По мнению Макелеле, Мбаппе уже стал лицом нынешней эпохи.

В настоящее время сборная Франции готовится к полуфиналу чемпионата мира. Команда под руководством Дидье Дешама выйдет на поле в важном матче против Испании. Ожидается, что в этой встрече здоровье и спортивная форма таких лидеров, как Килиан Мбаппе и Майкл Олисе, будут иметь решающее значение.

Болельщики «Реал Мадрида» и футбольная общественность верят, что карьера Мбаппе в Мадриде станет еще более яркой. А признание со стороны таких опытных игроков, как Макелеле, еще раз подтверждает место нападающего в иерархии мирового футбола.