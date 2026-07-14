Meta может ввести ограничения на расходы на искусственный интеллект для инженеров

·17·Технологии
Meta может ввести ограничения на расходы на искусственный интеллект для инженеров

Руководство корпорации Meta планирует в будущем ввести специальные лимиты на использование ресурсов искусственного интеллекта (AI) для своих сотрудников. Согласно интервью главы Instagram Адама Моссери, в ближайшие год-два расходы инженеров на АИ-токены могут сравняться с их годовой зарплатой. Это означает необходимость внедрения строгих механизмов контроля для поддержания финансовой стабильности компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Запросы, отправляемые в системы искусственного интеллекта, и ответы от них рассчитываются через определенное количество «токенов». За каждым токеном стоят огромные вычислительные мощности и затраты электроэнергии. Выступая в программе Леннй’с Подкаст, Моссери подчеркнул, что «скорость сгорания» (бурн рате) сильного инженера обходится компании слишком дорого. По этой причине ожидается, что каждому сотруднику будет выделяться определенный бюджет токенов в зависимости от его эффективности.

Технологические гиганты оптимизируют расходы

Meta уже начала контролировать расходы на искусственный интеллект внутри компании. В частности, компания закрыла своеобразную «рейтинговую таблицу» по потреблению токенов сотрудниками. Причиной стало то, что данная система к 2026 году могла принести компании убытки в несколько миллиардов долларов. По словам Моссери, пока для сотрудников Meta нет никаких ограничений, но пришло время положить конец неэффективным проектам, которые работают как «пожиратели токенов».

Не только Meta, но и другие крупные ИТ-компании сталкиваются с похожими проблемами. Например, по данным иксбт.ком, компания Uber уже в апреле текущего года исчерпала бюджет на кодинг с помощью искусственного интеллекта, рассчитанный на 2026 год. Microsoft же в целях экономии средств аннулировала лицензии Claude Коде, предоставленные инженерам, и перевела всех на собственный инструмент Copilot КЛИ.

Новая эра управления ресурсами

Адам Моссери сравнил управление токенами искусственного интеллекта с обычной заработной платой или операционными расходами (ОпЭкс). По его мнению, так же, как ограничены ресурсы, такие как GPU, CPU, память и RAM, мощности AI должны распределяться экономно. В будущем бюджет, выделяемый каждому инженеру, будет пропорционален приносимой им компании прибыли (ROI).

Тем не менее, Моссери верит, что в долгосрочной перспективе стоимость услуг искусственного интеллекта снизится. Он предполагает, что в результате выхода на рынок новых АИ-моделей и усиления конкуренции начнется «ценовая война». Это откроет компаниям путь к предоставлению своим инженерам еще более широких возможностей. Пока же такие гиганты, как Meta, вынуждены защищать свой бюджет путем сокращения «бессмысленных» расходов.

MetaInstagramИскусственный ИнтеллектТехнологииАдам Моссери
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новый гигант на рынке AI: DeepSeek привлекает 1,5 миллиарда долларов инвестицийНовый гигант на рынке AI: DeepSeek привлекает 1,5 миллиарда долларов инвестицийСегодня, 21:54Очередной запуск с Байконура: корабль Soyuz MS-29 отправился к Международной космической станцииОчередной запуск с Байконура: корабль Soyuz MS-29 отправился к Международной космической станцииСегодня, 21:51Дизайн Google Имагес изменился: теперь это источник визуального вдохновения в стиле PinterestДизайн Google Имагес изменился: теперь это источник визуального вдохновения в стиле PinterestСегодня, 21:25Суперхуман представил революционную функцию искусственного интеллекта для работы с электронной почтойСуперхуман представил революционную функцию искусственного интеллекта для работы с электронной почтойСегодня, 20:59Huawei представила новый планшет MatePad Air (2024): ОЛЭД-экран и ультратонкий корпусHuawei представила новый планшет MatePad Air (2024): ОЛЭД-экран и ультратонкий корпусСегодня, 20:58Spotify представил интерактивного ИИ-помощника, подобного ChatGPT, для своих пользователейSpotify представил интерактивного ИИ-помощника, подобного ChatGPT, для своих пользователейСегодня, 20:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли