Meta может ввести ограничения на расходы на искусственный интеллект для инженеров

Руководство корпорации Meta планирует в будущем ввести специальные лимиты на использование ресурсов искусственного интеллекта (AI) для своих сотрудников. Согласно интервью главы Instagram Адама Моссери, в ближайшие год-два расходы инженеров на АИ-токены могут сравняться с их годовой зарплатой. Это означает необходимость внедрения строгих механизмов контроля для поддержания финансовой стабильности компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Запросы, отправляемые в системы искусственного интеллекта, и ответы от них рассчитываются через определенное количество «токенов». За каждым токеном стоят огромные вычислительные мощности и затраты электроэнергии. Выступая в программе Леннй’с Подкаст, Моссери подчеркнул, что «скорость сгорания» (бурн рате) сильного инженера обходится компании слишком дорого. По этой причине ожидается, что каждому сотруднику будет выделяться определенный бюджет токенов в зависимости от его эффективности.

Технологические гиганты оптимизируют расходы

Meta уже начала контролировать расходы на искусственный интеллект внутри компании. В частности, компания закрыла своеобразную «рейтинговую таблицу» по потреблению токенов сотрудниками. Причиной стало то, что данная система к 2026 году могла принести компании убытки в несколько миллиардов долларов. По словам Моссери, пока для сотрудников Meta нет никаких ограничений, но пришло время положить конец неэффективным проектам, которые работают как «пожиратели токенов».

Не только Meta, но и другие крупные ИТ-компании сталкиваются с похожими проблемами. Например, по данным иксбт.ком, компания Uber уже в апреле текущего года исчерпала бюджет на кодинг с помощью искусственного интеллекта, рассчитанный на 2026 год. Microsoft же в целях экономии средств аннулировала лицензии Claude Коде, предоставленные инженерам, и перевела всех на собственный инструмент Copilot КЛИ.

Новая эра управления ресурсами

Адам Моссери сравнил управление токенами искусственного интеллекта с обычной заработной платой или операционными расходами (ОпЭкс). По его мнению, так же, как ограничены ресурсы, такие как GPU, CPU, память и RAM, мощности AI должны распределяться экономно. В будущем бюджет, выделяемый каждому инженеру, будет пропорционален приносимой им компании прибыли (ROI).

Тем не менее, Моссери верит, что в долгосрочной перспективе стоимость услуг искусственного интеллекта снизится. Он предполагает, что в результате выхода на рынок новых АИ-моделей и усиления конкуренции начнется «ценовая война». Это откроет компаниям путь к предоставлению своим инженерам еще более широких возможностей. Пока же такие гиганты, как Meta, вынуждены защищать свой бюджет путем сокращения «бессмысленных» расходов.