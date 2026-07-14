Новый гигант на рынке AI: DeepSeek привлекает 1,5 миллиарда долларов инвестиций

Китайский стартап DeepSeek, один из самых заметных игроков в сфере AI, ведет переговоры о привлечении 1,5 миллиарда долларов новых инвестиций для расширения финансовых возможностей и укрепления позиций на мировом рынке. Как сообщает Bloomberg, в случае успеха сделки рыночная стоимость компании может достичь почти 71 миллиарда долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Эта новость станет для DeepSeek вторым крупным финансовым достижением за очень короткий срок. Всего месяц назад компания привлекла 7 миллиардов долларов в рамках своего первого раунда внешних инвестиций, когда её стоимость оценивалась в 50 миллиардов долларов. Столь стремительный рост свидетельствует о растущем доверии инвесторов к китайским технологиям.

DeepSeek планирует не только привлекать капитал, но и стать публичной компанией. По имеющимся данным, компания планирует провести IPO в 2027 году, однако при ускорении процесса это может произойти уже в конце текущего года. Этот шаг предоставит компании дополнительные ресурсы для конкуренции с такими гигантами из США, как OpenAI и Google.

Технологическая эффективность и конкуренция

Основанная в 2023 году, компания DeepSeek привлекла внимание мира в начале прошлого года, представив свои высокоэффективные и доступные модели AI. Технологии компании не уступают моделям из США, при этом требуя значительно меньших затрат, что резко повысило спрос на них среди корпоративных клиентов.

Согласно данным платформы Vercel, в июне DeepSeek заняла около 23% всех обработанных токенов в корпоративном сегменте. Для сравнения, доля другого лидера отрасли, Anthropic, составила 32%. Эти показатели демонстрируют, что китайские модели с открытым кодом, несмотря на экспортные ограничения США, успешно конкурируют с лабораториями мирового уровня.

Примечательно, что DeepSeek развернула свои облачные сервисы на чипах производства Huawei Течнологиес. Это важный фактор, доказывающий, что в условиях запретов США на экспорт высокотехнологичных чипов Китай способен эффективно использовать свои внутренние ресурсы. Среди инвесторов компании присутствуют такие крупные структуры, как Тенкент и Китайский национальный инвестиционный фонд индустрии AI.

Модели DeepSeek становятся всё более популярными среди пользователей и разработчиков в Узбекистане. Бесплатный и открытый характер модели открывает новые возможности для локальных стартапов, особенно в программировании и работе с текстами. Выход компании на биржу и привлечение новых инвестиций в будущем послужат появлению ещё более мощных и доступных инструментов AI.