Очередной запуск с Байконура: корабль Soyuz MS-29 отправился к Международной космической станции

·3·Технологии
Очередной запуск с Байконура: корабль Soyuz MS-29 отправился к Международной космической станции

С космодрома Байконур в Казахстане был осуществлен очередной стратегический запуск. 14 июля в 19:47 по ташкентскому времени российская ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Soyuz MS-29». Данная миссия нацелена на доставку членов 75-й длительной экспедиции и важного научного оборудования на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В состав экипажа вошли Герои России, космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Стоит отметить, что для Петра Дуброва и Анны Кикиной это второй полет в космос. Ранее Кикина уже выходила на орбиту на корабле Crew Dragon компании SpaceX, тогда как для Анила Менона это дебютный полет. Данное международное сотрудничество оценивается как важный шаг на пути к изучению космоса.

Научные исследования и новые технологии

В ходе экспедиции экипаж планирует выполнить 38 научных экспериментов и целевых работ. Основная их часть направлена на медико-биологические и биотехнологические исследования. В частности, на борту корабля «Soyuz MS-29» были доставлены новейшие технологические образцы, разработанные корпорациями «Прогресс» и «Энергия».

Среди новых программ особое значение имеет система «Газоанализатор-ФС». Это устройство автоматически контролирует состав газов в атмосфере станции и способно обнаруживать даже малейшие изменения. Эта система в будущем послужит основой для обеспечения безопасности при полетах в дальний космос.

Робототехника и солнечная активность

Еще один интересный проект под названием «Теледроид» предполагает проведение экспериментов с антропоморфным (человекоподобным) роботом. Робот может работать как в автономном режиме, так и в режиме «аватара», повторяя движения оператора. Эта технология позволит делегировать роботам работы в открытом космосе, опасные для жизни человека.

Также космонавты продолжат эксперимент «СОЛНЦЕ-ТЕРАГЕРЦ». С его помощью изучается выделение энергии в атмосфере Солнца. Полученные данные помогут в прогнозировании магнитных бурь, негативно влияющих на работу средств связи и спутников на Земле.

Согласно данным иксбт.ком, в рамках полетной программы предусмотрено два выхода Петра Дуброва и Анны Кикиной в открытый космос. После завершения смены экипажа действующие члены станции Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс вернутся на Землю на корабле «Soyuz МС-28». Россиянин Андрей Федяев продолжит свою работу в составе новой экспедиции.

КосмосБайконурSoyuz MS-29МКСNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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