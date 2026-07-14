Хаби Алонсо объяснил, почему выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»

Один из самых востребованных специалистов в мире футбола Хаби Алонсо неожиданно возглавил лондонский «Челси». В свой первый рабочий день в новой команде испанский тренер подробно рассказал, почему не вернулся в свой бывший клуб «Ливерпуль» и почему выбрал проект на «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, Хаби Алонсо в качестве игрока выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля» в 2005 году и стал настоящим кумиром болельщиков. Однако, как подчеркнул тренер, его переезд в Лондон связан не с эмоциями, а с профессиональными возможностями и вопросом времени. В интервью BBC Sport он назвал это «предложением, поступившим в нужное время».

Вопрос времени и возможностей

Проливая свет на слухи, связанные с «Ливерпулем», Хаби Алонсо заявил, что за недели до назначения не было никаких официальных контактов со стороны мерсисайдского клуба. Несмотря на то, что «Ливерпуль» расстался с Арне Слотом, вариант с «Челси» показался Алонсо более четким и перспективным. «Я здесь сегодня и с нетерпением жду этого большого вызова. «Челси» — один из крупнейших клубов мира», — добавил испанский специалист.

Примечательно, что Хаби Алонсо начал работу в «Челси» не просто как главный тренер, а в статусе менеджера с расширенными полномочиями. Это означает, что, в отличие от своих предшественников Энцо Марески и Лиама Росеньора, он сможет оказывать большее влияние на трансферную политику и стратегию клуба.

Новая система и планы на будущее

Алонсо подчеркнул, что готов сотрудничать со спортивными директорами клуба и что коллективная ответственность важна при принятии решений. По его словам, в составе «Челси» есть прочный фундамент, и нынешняя задача состоит в том, чтобы укрепить его в правильном направлении. Испанский тренер намерен применить свой успешный опыт работы в «Реал Мадриде» и «Байере» теперь в Английской Премьер-лиге.

В то же время Алонсо хорошо понимает, насколько высоко давление в лондонском клубе. «Челси» назначил шестого постоянного тренера за последние четыре года, что свидетельствует о требовательности руководства к результатам. Тем не менее, 44-летний специалист выразил уверенность, что готов к требованиям современного футбола и сможет вернуть клуб на вершину.

В заключение стоит отметить, что приход Хаби Алонсо в «Челси» может ознаменовать начало новой эры в английском футболе. Ожидается, что его тактические знания и умение работать с молодежью станут отличным подспорьем для лондонской команды с нынешним молодым составом.