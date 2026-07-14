Гари Невилл в восторге: кто новый герой Англии?

После выхода сборной Англии в полуфинал ЧМ-2026 похвала в адрес Джуда Беллингема стала еще громче. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал его игру на мундиале «феноменальной» и отметил, что дети в Англии теперь мечтают стать Беллингемом.

«Каждый ребенок мечтает стать Джудом»

Гари Невилл подчеркнул, что влияние Беллингема выходит далеко за пределы футбольного поля. По его словам, Джуд становится настоящим героем для нового поколения в Англии.

«Моим дочерям 16 и 17 лет, они очень любят футбол и в восторге от игры Беллингема. Для них Джуд — настоящий герой. Сейчас каждый мальчишка в Англии смотрит чемпионат мира и мечтает стать Джудом Беллингемом», — сказал Невилл.

Эти слова хорошо отражают нынешний статус Беллингема: он не просто футболист, забивающий голы, он становится новым символом английского футбола.

6 голов и путь в полуфинал

Беллингем остается одним из самых важных игроков Англии на ЧМ-2026. Он забил на турнире 6 голов и сыграл решающую роль в выходе команды в полуфинал.

По мнению Невилла, дело здесь не только в голах. Беллингем выполняет огромный объем работы на поле как в атаке, так и в обороне.

Роль Беллингема Значение для Англии Голы спасает команду в сложных ситуациях Действия в атаке держит оборону соперника под давлением Помощь в защите создает баланс в центре Лидерство влияет на дух команды

Поэтому Невилл оценивает его как футболиста, который «вышел на вершину мирового футбола».

«Лучший полузащитник планеты»

Говоря о Беллингеме, Невилл использовал очень громкую характеристику.

«Мы являемся свидетелями игры лучшего полузащитника планеты», — заявил он.

Эта оценка — не просто эмоции. Нынешний турнир позволяет Беллингему претендовать на такой статус. Он забивает, прессингует, ведет мяч, подключается к атаке и при необходимости возвращается в оборону, закрывая центр.

Проще говоря, Беллингем сейчас выглядит как «полная комплектация» слова «полузащитник».

Помощь Кейна также не забыта

Невилл отметил, что Беллингем практически в одиночку довел Англию до полуфинала, но также особо подчеркнул роль Гарри Кейна.

Это важный момент. Ведь как бы ярко ни выглядел Беллингем, нынешний успех Англии зависит не только от одного игрока. Кейн дает атаке опыт, лидерство и хладнокровие в решающих ситуациях.

Беллингем — это энергия и взрыв. Кейн — это опыт и голевое чутье. Для Англии этот дуэт является главным источником надежды перед полуфиналом.

Изменил ли Беллингем Англию?

Англия долгие годы обладала талантливым составом на крупных турнирах, но не могла найти «звездный момент» на решающих стадиях.

Сейчас же Беллингем заполняет именно этот пробел. Он не просто хорошо играет на поле — он заставляет игру вращаться вокруг себя.

Такие футболисты могут изменить судьбу турнира. Они придают уверенность всей команде одним пасом, одним ударом или одним прессинг-действием.

В полуфинале внимание снова будет приковано к Джуду

Англия дошла до полуфинала, и теперь давление, ожидаемое от Беллингема, возрастет еще больше.

На этом этапе соперники будут стараться закрыть его плотнее. Ему будут давать меньше времени, меньше пространства и больше физического давления. Но именно в таких играх проявляются настоящие лидеры.

Для Беллингема этот полуфинал — не просто еще одна игра. Это возможность, которая может еще больше укрепить его статус в истории Англии.

Англия нашла свою новую звезду

Слова Гари Невилла выражают общее настроение в Англии: Беллингем теперь не просто талантливый футболист, а национальная надежда.

Его 6 голов, игра на два фронта и лидерство на поле привели Англию в полуфинал. А теперь вся страна ждет от него еще одного великого момента.

Вопрос один: сможет ли Джуд Беллингем довести Англию до финала?