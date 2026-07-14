Стартап ИМ8 Дэвида Бекхэма получил инвестиции в размере 1 миллиарда долларов от фонда Генерал Каталйст

·33·Технологии
Стартап ИМ8 Дэвида Бекхэма получил инвестиции в размере 1 миллиарда долларов от фонда Генерал Каталйст

Стартап в сфере здорового образа жизни ИМ8, основанный знаменитым футболистом и предпринимателем Дэвидом Бекхэмом, получил крупную финансовую поддержку в размере 1 миллиарда долларов от венчурного фонда Генерал Каталйст (ГК). Ожидается, что эти инвестиции будут направлены на глобальное расширение компании и увеличение клиентской базы. Данная сделка считается одной из крупнейших на стыке современных технологий и индустрии здоровья. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, инвестиции были осуществлены через специальное направление фонда Генерал Каталйст под названием Кустомер Валуе Фунд (КВФ). Это отличается от традиционных венчурных инвестиций и не предполагает покупку доли в компании. Вместо этого средства предоставляются в виде своеобразного кредита, и стартап рассчитывается, возвращая определенную часть полученной выручки.

Уникальная модель инвестирования

Главное преимущество модели КВФ заключается в том, что она не размывает доли владельцев ИМ8 (отсутствует дилутион). Стартап может использовать полученные средства для покрытия до 70 процентов расходов на привлечение клиентов. Взамен Генерал Каталйст получает долю от выручки до достижения определенного порога дохода. После достижения установленной цели вся последующая прибыль остается в полном распоряжении ИМ8 и ее материнской компании Пренетикс.

Проект ИМ8 появился в результате сотрудничества главы компании Пренетикс Дэнни Юнга и Дэвида Бекхэма. Юнг ранее успешно руководил медицинской компанией Пренетикс, которая вышла на публичную биржу в 2022 году. Идея, начавшаяся с разговора за ужином с Бекхэмом, сегодня превратилась в крупный бизнес по производству витаминных напитков, способствующих долголетию.

Продукт и рыночные возможности

Предлагаемый компанией продукт — это специальный витаминный напиток, содержащий полезные вещества, связанные с долголетием, такие как экстракт ягод асаи и коэнзим К10. Потребители могут приобретать этот продукт по системе подписки. Такая бизнес-модель обеспечивает прогнозируемый и стабильный поток доходов, что снижает инвестиционные риски для фондов уровня Генерал Каталйст.

Стоит отметить, что ранее Генерал Каталйст по такой же схеме выделил 1 миллиард долларов компании Граммарлй. Это свидетельствует о том, что крупные инвестиционные фонды теперь проявляют большой интерес не только к акциям компаний, но и к их будущему потенциалу дохода. Бренд Бекхэма и опыт Юнга позволяют ИМ8 занять лидирующие позиции на рынке технологий здравоохранения.

На рынке Узбекистана сегмент здорового образа жизни и биологически активных добавок (БАД) также стремительно развивается. Хотя продукция ИМ8 пока ориентирована в основном на западный рынок, приход в эту сферу мировых звезд, таких как Бекхэм, несомненно, повысит интерес к технологиям долголетия во всем мире, включая Центральную Азию.

David BeckhamIM8General CatalystИнвестицииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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