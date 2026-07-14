Неожиданная новинка от ХМД Глобал: представлен КсплораОне Нео в стиле ИКс века
Компания ХМД Глобал, укрепляющая свои позиции на рынке мобильных устройств, готовится представить свой очередной нестандартный проект. Согласно информации, распространившейся в сети, бренд разработал свой новый компактный телефон под названием ХМД КсплораОне Нео. Ожидается, что это устройство станет своеобразным «мостом» между современными смартфонами и классическими кнопочными телефонами. Об этом Иксбт.ком сообщает. передает.
Издание иксбт.ком, ссылаясь на данные инсайдера смашкс_60, сообщает, что новая модель будет оснащена 3,5-дюймовым ЛКД-дисплеем с разрешением КВГА. Хотя размер экрана по современным меркам очень мал, он поддерживает сенсорное управление. Устройство работает на операционной системе РТОС Туч, что обеспечивает простоту и понятность интерфейса.
Технические возможности и функциональностьХМД КсплораОне Нео обладает скромными техническими характеристиками: он оснащен 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Однако пользователи получат возможность расширить память до 32 GB через слот микроСД. На задней панели устройства расположена 2-мегапиксельная камера, предназначенная для простых повседневных снимков.
Интересно, что в такой компактный корпус производителям удалось поместить аккумулятор емкостью 2000 mAh. Для столь энергоэффективной системы такая емкость гарантирует длительную автономную работу. Также, в соответствии с современными стандартами, устройство оснащено портом USB-C и традиционным 3,5 мм аудиоразъемом.
Современная связь и безопасностьХМД КсплораОне Нео адаптирован не только для звонков, но и для современных средств связи. Основные преимущества устройства включают:
- поддержку сети ЛТЭ и технологию еСИМ;
- модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и ГПС;
- возможность раздачи интернета через режим Хотспот (точка доступа);
- корпус с защитой от пыли и брызг воды по стандарту ИП54.
Для любителей ностальгии ХМД Глобал подготовила еще один подарок: в телефон предустановлена легендарная игра Снаке. Хотя официальная дата презентации и цена устройства пока не объявлены, учитывая, что предыдущие данные инсайдера смашкс_60 (например, сообщения о ХМД Икон Флип 1) подтвердились, можно не сомневаться, что эта новость скоро станет реальностью.
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