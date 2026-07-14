Неожиданная новинка от ХМД Глобал: представлен КсплораОне Нео в стиле ИКс века

Компания ХМД Глобал, укрепляющая свои позиции на рынке мобильных устройств, готовится представить свой очередной нестандартный проект. Согласно информации, распространившейся в сети, бренд разработал свой новый компактный телефон под названием ХМД КсплораОне Нео. Ожидается, что это устройство станет своеобразным «мостом» между современными смартфонами и классическими кнопочными телефонами. Об этом Иксбт.ком сообщает. передает.

Издание иксбт.ком, ссылаясь на данные инсайдера смашкс_60, сообщает, что новая модель будет оснащена 3,5-дюймовым ЛКД-дисплеем с разрешением КВГА. Хотя размер экрана по современным меркам очень мал, он поддерживает сенсорное управление. Устройство работает на операционной системе РТОС Туч, что обеспечивает простоту и понятность интерфейса.

Технические возможности и функциональность

ХМД КсплораОне Нео обладает скромными техническими характеристиками: он оснащен 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Однако пользователи получат возможность расширить память до 32 GB через слот микроСД. На задней панели устройства расположена 2-мегапиксельная камера, предназначенная для простых повседневных снимков.

Интересно, что в такой компактный корпус производителям удалось поместить аккумулятор емкостью 2000 mAh. Для столь энергоэффективной системы такая емкость гарантирует длительную автономную работу. Также, в соответствии с современными стандартами, устройство оснащено портом USB-C и традиционным 3,5 мм аудиоразъемом.

Современная связь и безопасность

ХМД КсплораОне Нео адаптирован не только для звонков, но и для современных средств связи. Основные преимущества устройства включают:

поддержку сети ЛТЭ и технологию еСИМ;

модули Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и ГПС;

возможность раздачи интернета через режим Хотспот (точка доступа);

корпус с защитой от пыли и брызг воды по стандарту ИП54.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. В устройстве предусмотрена специальная кнопка СОС для чрезвычайных ситуаций и приложение Гуардиан для удаленного контроля со стороны родителей или близких. Также в систему интегрированы картографический сервис и облачные приложения.

Для любителей ностальгии ХМД Глобал подготовила еще один подарок: в телефон предустановлена легендарная игра Снаке. Хотя официальная дата презентации и цена устройства пока не объявлены, учитывая, что предыдущие данные инсайдера смашкс_60 (например, сообщения о ХМД Икон Флип 1) подтвердились, можно не сомневаться, что эта новость скоро станет реальностью.