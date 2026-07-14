ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Франция — Испания

Стали известны стартовые составы на один из самых ожидаемых матчей полуфинала ЧМ-2026 — противостояние сборных Франции и Испании. Встреча начнется в 00:00 по ташкентскому времени.

Шаг до финала: на поле выходят два гиганта

Победитель этого матча выйдет в финал Чемпионата мира. Именно поэтому и Франция, и Испания решили выставить свои сильнейшие составы.

С одной стороны — Франция во главе с Килианом Мбаппе, с другой — Испания, полагающаяся на таких игроков, как Ламин Ямаль, Родри и Дани Ольмо.

Это не просто полуфинал — это матч, достойный финала.

Состав Испании: Ямаль и Оярсабаль в атаке

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте доверился в атаке Микелю Оярсабалю, Ламину Ямалю и Алексу Баэне.

В полузащите сыграют Родри, Дани Ольмо и Фабиан Руис. В линии обороны на поле выйдут Кукурелья, Лапорт, Пау Кубарси и Педро Порро.

Стартовый состав Испании:

Позиция Футболист Вратарь Унаи Симон Защита Педро Порро, Пау Кубарси, Лапорт, Кукурелья Полузащита Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис Атака Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль, Алекс Баэна

План Испании понятен: контроль мяча, быстрый обмен передачами и создание угрозы на фланге через Ямаля.

Состав Франции: Мбаппе в старте

Сборная Франции также выпускает своих главных звезд. Килиан Мбаппе будет действовать в центре атаки.

За его спиной расположились Брэдли Барколя, Майкл Олисе и Усман Дембеле. В центре поля будет работать связка Адриена Рабьо и Орельена Тчуамени.

Стартовый состав Франции:

Позиция Футболист Вратарь Майк Меньян Защита Жюль Кунде, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Люка Динь Полузащита Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо Атака Усман Дембеле, Майкл Олисе, Брэдли Барколя, Килиан Мбаппе

Главное оружие Франции — скорость. Мбаппе, Дембеле и Барколя будут искать свободные зоны за спинами защитников Испании.

Главная дуэль: Мбаппе и Ямаль

Одна из центральных интриг этого полуфинала — противостояние Мбаппе и Ямаля.

Мбаппе — главный лидер Франции. Он может забить гол в любой ситуации, отдать пас или в одиночку взломать оборону соперника.

Ямаль же — одна из самых опасных молодых звезд Испании. Его действия на фланге, дриблинг и неожиданные решения могут создать серьезные проблемы для обороны Франции.

Здесь также присутствует столкновение поколений: Мбаппе — уже состоявшаяся большая звезда, а Ямаль становится символом новой эры в мировом футболе.

Где может решиться исход игры?

В этом матче огромное значение будет иметь центральная зона полузащиты. В Испании Родри должен поддерживать темп игры. Во Франции Тчуамени и Рабьо постараются разрушить комбинационную игру испанцев.

Ключевая точка Что решит исход? Дуэль Родри — Тчуамени кто получит преимущество в центре? Фланг Ямаля — Диня сможет ли Испания создать угрозу? Мбаппе — Кубарси/Лапорт как Франция воспользуется быстрой атакой? Олисе и Дембеле возможность вскрыть оборону Испании с флангов

Если Испания будет долго держать мяч и заставит Францию обороняться, игра пойдет по плану де ла Фуэнте. Если Франция найдет пространство для быстрых контратак, Испании придется очень нелегко.

Определится имя первого финалиста

Матч между Францией и Испанией начнется в 00:00. Победитель выйдет в финал ЧМ-2026.

Испания, как действующий чемпион Европы, хочет доказать свою силу на мировой арене. Франция же стремится снова выйти в финал, чтобы подтвердить свою стабильность на крупных турнирах.

В этом матче много звезд. Но в полуфинале иногда победу приносит не самое громкое имя, а самое верное решение.

Как вы думаете, кто выйдет в финал — Франция во главе с Мбаппе или Испания, ведомая Ямалем?