Гонка искусственного интеллекта: исследование Яле выявило, сколько переплачивают инвесторы

Ученые Йельского университета завершили одно из крупнейших исследований, посвященных влиянию технологий искусственного интеллекта (ИИ) на реальную экономику. Согласно отчету, подготовленному на основе анализа 380 триллионов токенов, фондовый рынок уже заложил в свои цены широкое распространение этой технологии. Исследователи обнаружили, что инвесторы значительно переплачивают за акции компаний, от которых ожидается наибольшая выгода благодаря ИИ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В статье, опубликованной НБЭР (Национальное бюро экономических исследований США), говорится, что акции компаний, считающихся наиболее заинтересованными во внедрении технологий ИИ, приносят в среднем на 0,64% больше доходности в неделю. Ученые назвали это явление «AI Премиум». Этот показатель свидетельствует о том, насколько высока уверенность инвесторов в будущей эффективности.

Ожидания инвесторов и динамика рынка

Для анализа использовались анонимизированные данные платформы ОпенРутер. Эта платформа направляет запросы к более чем 400 моделям, таким как ГПТ, Claude и DeepSeek. Исследование охватывает период с января 2024 года по апрель 2026 года и отражает около 2% ежемесячного потребления ИИ по всему миру. Эксперты разработали показатель «AI Фактор» и сопоставили его с динамикой акций и данными о занятости.

Примечательно, что положительный эффект наблюдается не только у технологических гигантов, но и у компаний, производящих потребительские товары и обладающих крупными производственными активами. Инвесторы верят, что эти отрасли резко повысят свою производительность с помощью ИИ. В то же время эффект «AI Премиум» ярко выражен на рынках США и Европы, тогда как в Китае и на развивающихся рынках он оказался значительно слабее.

Развитие агентных систем и рынок труда

В ходе исследования было установлено, что природа систем ИИ также изменилась. Если в 2024 году агентные ИИ-системы (модели, выполняющие самостоятельные задачи, а не только отвечающие на запросы) составляли небольшую часть от общего объема, то к 2026 году они заняли более половины всех обработанных токенов. Это показывает, что технология превращается из простых чат-ботов в сложные автономные помощники.

Анализ рынка труда показывает, что ИИ принесет наибольшую пользу в следующих направлениях:

Коммуникация и общение с людьми;

Процессы обучения и образования;

Убеждение людей и координация;

Принятие сложных управленческих решений.

В то же время, по данным иксбт.ком, ожидается, что профессии, связанные с рутинными аналитическими задачами, наиболее подвержены влиянию ИИ. Стоит отметить, что исследование Яле анализировало не реальные изменения производительности, а именно ожидания инвесторов, отраженные в ценах на акции. Это предупреждает о том, что на рынке могут существовать в некотором смысле «раздутые» ожидания.