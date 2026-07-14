Объявлены составы на матч Франции и Испании

В полуфинале плей-офф чемпионата мира Франция и Испания выйдут на поле 15 июля в 00:00. Для обеих сборных указана схема 4-2-3-1. Основные составы Франции и Испании уже известны, однако запасные игроки, главные тренеры и название стадиона в списке не указаны. В рейтинге ФИФА Испания занимает 2-е место, а Франция — 3-е.

Ворота Франции будет защищать Майк Меньян. В линии защиты расположились Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Уильям Салиба и Люка Динь. В полузащите выступят Орельен Тчуамени и Адриен Рабьо. В передней линии к игре готовы Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Брэдли Барколя.

В составе Испании в качестве вратаря указан Унай Симон. Ожидается, что в защите на поле выйдут Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт и Марк Кукурелья. В полузащите — Алекс Баэна, Родри и Педри. В атаке сыграют Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

В этой встрече обе команды могут использовать одинаковую тактическую систему. Франция в атаке будет полагаться на Мбаппе, Дембеле и Барколя, в то время как от Испании ожидается акцент на контроль мяча с участием Родри, Педри и Ямаля.