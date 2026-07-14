Объявлены составы на матч Франции и Испании

·62·Спорт
Объявлены составы на матч Франции и Испании

В полуфинале плей-офф чемпионата мира Франция и Испания выйдут на поле 15 июля в 00:00. Для обеих сборных указана схема 4-2-3-1. Основные составы Франции и Испании уже известны, однако запасные игроки, главные тренеры и название стадиона в списке не указаны. В рейтинге ФИФА Испания занимает 2-е место, а Франция — 3-е.

Ворота Франции будет защищать Майк Меньян. В линии защиты расположились Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Уильям Салиба и Люка Динь. В полузащите выступят Орельен Тчуамени и Адриен Рабьо. В передней линии к игре готовы Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Брэдли Барколя.

В составе Испании в качестве вратаря указан Унай Симон. Ожидается, что в защите на поле выйдут Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт и Марк Кукурелья. В полузащите — Алекс Баэна, Родри и Педри. В атаке сыграют Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

В этой встрече обе команды могут использовать одинаковую тактическую систему. Франция в атаке будет полагаться на Мбаппе, Дембеле и Барколя, в то время как от Испании ожидается акцент на контроль мяча с участием Родри, Педри и Ямаля.

ФранцияИспанияМбаппеРодриЯмаль
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Смотрите прямую трансляцию матча Франция — Испания на нашем сайтеСмотрите прямую трансляцию матча Франция — Испания на нашем сайтеСегодня, 23:07ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Франция — ИспанияЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Франция — ИспанияСегодня, 22:46Гари Невилл в восторге: кто новый герой Англии?Гари Невилл в восторге: кто новый герой Англии?Сегодня, 22:38Неймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявлениеНеймар может сыграть на чемпионате мира 2030 года: бразильский тренер сделал неожиданное заявлениеСегодня, 21:59Клод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времениКлод Макелеле: Килиан Мбаппе становится Роналдо Назарио нашего времениСегодня, 21:51Хаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула ПалмераХаби Алонсо меняет стратегию Челси: команда будет строиться вокруг Коула ПалмераСегодня, 21:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш