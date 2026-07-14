Неожиданный поворот в сборной Италии: Андреа Пирло — главный кандидат на пост главного тренера

Итальянский футбол переживает один из самых глубоких кризисов в своей истории. Тот факт, что четырехкратные чемпионы мира пропустили три мундиаля подряд (2018, 2022 и 2026), указывает на необходимость коренных реформ в стране. Как сообщает издание Goal.com, для исправления ситуации Итальянская федерация футбола (ФИГК) рассматривает кандидатуру легендарного Андреа Пирло. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Кандидатуру Андреа Пирло, который в настоящее время возглавляет дубайский клуб «Юнайтед» и вывел команду в высший дивизион, активно поддерживают Паоло Мальдини и Леонардо. Мальдини, дважды побеждавший в Лиге чемпионов в составе «Милана», уверен, что его бывший товарищ по команде способен восстановить национальную систему. Этот выбор может ознаменовать начало новой эры для итальянского футбола.

Столкновение опыта и нового подхода

По данным Ла Gazzetta делло Sport, наряду с Андреа Пирло в списке тренеров значатся такие опытные специалисты, как Антонио Конте и Роберто Манчини. Если Антонио Конте способен быстро восстановить тактическую дисциплину, то Роберто Манчини обладает опытом победы на чемпионате Европы 2021 года. Однако на этот раз федерация хочет сосредоточиться не только на результате, но и на долгосрочном проекте.

Также президент ФИГК Джованни Малаго затронул кандидатуру бывшего наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. По словам Малаго, приглашение такого специалиста, как Пеп Гвардиола, могло бы стать грандиозным событием, но необходимо учитывать баланс между финансовыми возможностями и требованиями. Окончательное решение будет принято после консультаций с Паоло Мальдини и Леонардо.

Пропуск чемпионата мира 2026 года для сборной Италии, особенно в то время, когда число участников достигло 48, расценивается как настоящий позор. По этой причине перед новым тренером будет поставлена задача сформировать достойную команду к мундиалю 2030 года. Кандидатура Пирло на данный момент рассматривается как наиболее привлекательное и инновационное направление.

В ближайшие дни руководство ФИГК совместно с Мальдини и Леонардо проведет глубокий анализ профилей кандидатов. Как отметил Малаго, методология принятия решений на этот раз полностью изменилась и основана на командном подходе. Ожидается, что назначение такого молодого и современного тренера, как Андреа Пирло, положит конец застою в итальянском футболе.