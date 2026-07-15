Громкий проект в Узбекистане: ожидается открытие академии «Барселоны»

Неожиданная и захватывающая новость для поклонников узбекского футбола и юных талантов! Один из самых известных и грандиозных клубов мира — каталонская «Барселона» — может открыть свою официальную футбольную академию в Узбекистане.

Недавно под руководством министра спорта Адхама Икрамова состоялись крайне важные онлайн-переговоры с представителями этого клуба через платформу Zoom.

В переговорах также принял участие легенда узбекского футбола, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов. От имени каталонского клуба выступили член исполнительной команды «Барселоны» Сезар Мартинес и генеральный директор Барка Инноватион Хуб (научно-инновационной платформы клуба) Альберт Мундет.

Что даст этот проект нашей стране?

Главной темой встречи стали возможности создания официальной международной футбольной академии «Барка Академй» в Узбекистане. Ожидается, что благодаря этому проекту в узбекский футбол придут следующие новшества:

Методология «Ла Масии»: тренировки будут проводиться на основе знаменитой системы «Ла Масия», воспитавшей таких звезд, как Месси, Хави, Иньеста и Ламин Ямаль.

Современная футбольная философия: будут внедрены современные тактические и методологические подходы к детско-юношескому футболу.

Мастерство тренеров: для повышения квалификации местных тренеров будут привлечены каталонские специалисты международного уровня.

Отбор талантов (скаутинг): будет налажена система планомерного отбора сильнейших молодых футболистов.

Как у соседей? Первая официальная «Барка Академй» в Центральной Азии начала свою работу в 2023 году в городе Джалал-Абад Кыргызской Республики. В настоящее время они ведут активную работу по открытию второй академии в Бишкеке. Теперь этот опыт планируется применить и в Узбекистане.

По итогам встречи стороны договорились совместно детально изучить возможности запуска проекта в нашей стране и определить дальнейшие шаги сотрудничества.