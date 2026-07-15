Женская команда «Манчестер Юнайтед» совершает самый дорогой трансфер в своей истории

В мире женского английского футбола назревает очередной громкий трансфер. Талантливая французская нападающая Мельвин Малар близка к тому, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в лондонский «Челси». Эта сделка имеет историческое значение для манкунианок, так как ожидается, что клуб получит рекордную сумму. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Те Гуардиан, стоимость трансфера вместе с бонусами может достичь 850 тысяч фунтов стерлингов. Для женского футбола это огромная сумма, и она будет зафиксирована как самая дорогая продажа в истории «Манчестер Юнайтед». Согласно предварительной информации, гарантированная сумма выплаты составит около 750 тысяч фунтов.

Новый вызов и фактор тренера

До истечения действующего контракта 26-летней Мельвин Малар оставался один год. Несмотря на то, что руководство «Манчестер Юнайтед» пыталось продлить соглашение с футболисткой, нападающая решила принять новые вызовы. Клуб счел целесообразным продать её именно этим летом, чтобы не отпускать бесплатно в следующем году.

Важную роль в этом трансфере сыграла новый главный тренер «Челси» Соня Бомпастор. Отношения между Малар и Бомпастор насчитывают более десяти лет. Именно Соня в свое время привезла юный талант с острова Реюньон в академию «Лиона». Теперь они вновь объединят усилия в лондонском клубе.

Итоги сезона и планы на будущее

В прошлом сезоне Мельвин Малар показала яркую игру в составе «Манчестер Юнайтед». Она забила 4 гола в женской Лиге чемпионов, внеся большой вклад в первый выход команды в четвертьфинал. Также она приняла участие в 18 матчах чемпионата Англии (ВСЛ), 6 раз поразив ворота соперниц.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Марк Скиннер планирует направить средства, полученные от этого трансфера, на усиление состава. Учитывая, что трансферное окно закрывается 3 сентября, ожидается, что в ближайшие дни команда подпишет новых игроков. «Челси» же с приходом Малар намерен еще больше усилить линию атаки и укрепить свои позиции в чемпионской гонке.