Остерегайтесь подделок Samsung 870 ЭВО: Внешне идентичны, но быстро выходят из строя

·2·Технологии
Остерегайтесь подделок Samsung 870 ЭВО: Внешне идентичны, но быстро выходят из строя

Проблема поддельных устройств на рынке информационных технологий вышла на новый уровень. Теперь мошенники идеально копируют не только внешний вид, но и данные на уровне программного обеспечения. В частности, появились новые виды подделок одного из самых популярных SSD в мире — Samsung 870 ЭВО. Для обычного пользователя эти устройства практически неотличимы от оригинала, однако их использование может привести к серьезной потере данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Специалисты японского издания АКИБА ПК Хотлине провели детальное тестирование этого поддельного накопителя Samsung 870 ЭВО. Выяснилось, что по упаковке, корпусу и даже наклейкам устройство идентично оригинальному продукту. Самое опасное заключается в том, что при подключении к компьютеру операционная система Windows распознает его как подлинное устройство Samsung объемом 2 TB. Даже популярные тестовые программы, такие как КрйсталДискМарк, фиксируют показатели скорости, стандартные для интерфейса SATA.

Память, которая выходит из строя после 120 GB

Однако этот обман недолговечен. Когда специалисты проверили реальные возможности накопителя с помощью программы Х2теств, был зафиксирован неожиданный результат. Как только объем записанных данных достигает примерно 120 GB, скорость работы накопителя внезапно падает до нуля. После этого устройство не только перестает записывать данные, но и делает нечитаемыми уже имеющиеся на нем файлы.

В то время как большинство дешевых поддельных SSD продолжают перезаписывать старые данные после заполнения своего объема, эта «копия» выходит из строя полностью. Это означает, что пользователь может потерять все свои данные в одно мгновение после того, как скопирует на накопитель важные архивы. При вскрытии корпуса выяснилось, что вместо контроллера Samsung внутри установлены дешевый чип Реалтек РайМКс РМ1135Т и два модуля НАНД-памяти без маркировки.

На рынке Узбекистана накопители бренда Samsung также пользуются большой популярностью. Часто покупатели, соблазнившись низкой ценой, приобретают товары в неофициальных магазинах или на онлайн-площадках. Согласно данным иксбт.ком, чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Приобретать товар только у официальных дистрибьюторов или в проверенных магазинах;
  • Проверять подлинность накопителя через программу Samsung Магикиан (поддельные устройства не распознаются этим ПО);
  • С подозрением относиться к цене, которая значительно ниже среднерыночной;
  • Сразу после покупки проверять полный объем с помощью таких программ, как Х2теств.
Экономия на технологических устройствах, особенно на средствах хранения данных, в конечном итоге может обойтись дорого. Поддельные SSD не только лишат вас денег, но и уничтожат невосстановимые цифровые воспоминания. Поэтому при покупке таких моделей, как Samsung 870 ЭВО, всегда рекомендуется проявлять осторожность.

SamsungSSDТехнологииМошенничествоПамять
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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