Новый иск против Google: Gemini обвиняют в нарушении авторских прав

Google, один из крупнейших технологических гигантов в мире, столкнулся с серьезным правовым препятствием на пути развития технологий AI. Группа крупных издательств и известных авторов обратилась в суд, обвинив компанию в незаконном использовании их произведений, защищенных авторским правом, для обучения платформы Gemini. Ожидается, что этот иск выведет конфликт между стремительно развивающимся AI и интеллектуальной собственностью на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В число истцов входят такие крупные издательские дома, как Хачетте, Кенгаге, Элсевиер, а также известный писатель Скотт Туров и организация С.К.Р.И.Б.Э. Они обвиняют Google не только в краже произведений, но и в преднамеренном удалении или изменении информации об авторских правах, чтобы скрыть тот факт, что модели Gemini были созданы на основе «украденных материалов».

Кризис доверия между издательствами и Google

Особенность данной ситуации заключается в том, что между издательствами и Google существует многолетняя история сотрудничества. На протяжении многих лет авторы разрешали индексировать свои книги через сервис Google Букс. Однако согласно этому соглашению, пользователи могли видеть только небольшие фрагменты (сниппет) книги, без возможности прочитать произведение целиком. Истцы утверждают, что Google, воспользовавшись этим ограниченным доступом, полностью скопировал книги для обучения своего AI.

Также утверждается, что книги, загруженные в магазин Google Play, были использованы для обучения системы Gemini без разрешения авторов. В исковом заявлении говорится, что Google прекрасно осознавал незаконность этих действий. В документе цитируется внутренняя переписка компании, в которой отмечается, что использование книг, защищенных авторским правом, может стать «крайне проблематичным» для Google и привести к штрафам в размере десятков или даже сотен миллиардов долларов.

AI и правовые баталии

Google в этом вопросе не одинок. В последнее время компании, такие как Meta, OpenAI и Anthropic, также сталкиваются с подобными обвинениями. Например, компания Anthropic была оштрафована на 1,5 миллиарда долларов — крупнейшую сумму компенсации в истории США — за использование пиратских материалов. Тогда каждый из почти полумиллиона писателей имел право на компенсацию в размере не менее 3000 долларов, однако многие авторы отказались от этого соглашения ради достижения более значимой правовой победы.

Пока в судебной системе США нет единого мнения по этому вопросу. Первоначальные решения судов Калифорнии были в пользу технологических компаний: использование данных для обучения AI было признано соответствующим принципу «добросовестного использования» (фаир усе). Однако тот факт, что жалоба на Google была подана в суд Южного округа Нью-Йорка, дает другому судье возможность рассмотреть вопрос под новым углом.

Результат этого судебного процесса имеет важное значение для создателей цифрового контента и издательств по всему миру. Если суд вынесет решение в пользу издательств, это может резко увеличить расходы на создание моделей AI и вынудить технологических гигантов заключать с авторами новые, более справедливые соглашения. На данный момент Google отказывается от официальных комментариев по поводу этих обвинений.