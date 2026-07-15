Лионель Месси добивается результата, пешком передвигаясь по полю: новый рекорд аргентинской звезды

В преддверии полуфинала чемпионата мира капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает удивлять болельщиков и экспертов своим стилем игры. Несмотря на то, что современный футбол требует высокой скорости и непрерывного движения, Месси оставляет соперников не у дел благодаря совершенно иной стратегии. Анализ его перемещений по полю показывает, что большую часть матча футболист проводит, просто прогуливаясь. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно статистическим данным, опубликованным изданием BBC, Лионель Месси прошел пешком около 47 процентов от общего расстояния, преодоленного им за текущий турнир. Этот показатель является самым высоким среди всех полевых игроков соревнования. Специалисты оценивают это не как физическую усталость, а как рациональный способ экономии энергии и накопления сил для решающих моментов.

Мастерство за цифрами

Если взглянуть на цифры, Месси преодолевает в среднем 8,2 километра за каждые 90 минут. Количество его спринтов за игру также значительно сократилось — с 5,3 четыре года назад до 2,7 в настоящее время. Однако это замедление ничуть не повлияло на его эффективность. Напротив, он уже нанес 33 удара и создал 21 опасный момент.

С этим показателем Лионель Месси демонстрирует лучшую эффективность со времен легендарного Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года. Как пишет Goal.com, хотя перемещения футболиста по полю стали менее интенсивными, его влияние на игру только усилилось. Это свидетельствует о том, что умение опытного нападающего читать игру стало его главным оружием.

Говоря о своих тактических изменениях, Месси подчеркнул, что период игры под руководством Пепа Гвардиолы стал для него большой школой. «Раньше я не уделял особого внимания тактике. Но с Гвардиолой я научился понимать свободные зоны, контролировать мяч и тому, как на самом деле работает игра», — говорит капитан сборной Аргентины. По его словам, нынешний футбол стал гораздо сложнее в тактическом и физическом плане, чем раньше.

Ситуация перед полуфиналом

В настоящее время Лионель Месси лидирует в гонке бомбардиров вместе с Килианом Мбаппе. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи. Сборная Аргентины стремится стать первой командой с 1962 года, выигравшей чемпионат мира дважды подряд. Для этого им необходимо преодолеть барьер в лице сборной Англии в полуфинале.

Для сборной Англии остановить Месси будет огромной задачей. Согласно статистике, только сборная Польши в последних 15 матчах Месси не позволила ему забить гол или сделать результативную передачу. Ожидается, что встреча на стадионе в Атланте станет не только противостоянием двух сильных команд, но и очередным испытанием для стратегии Месси «побеждать, передвигаясь пешком».