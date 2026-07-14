Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы

·112·Спорт
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы

В то время как чемпионат мира 2026 года находится в самом разгаре, разгорелся очередной крупный скандал, связанный с судейством. Известный французский арбитр Франсуа Летексье больше не будет работать на матчах этого мундиаля. ФИФА неожиданно исключила его из списка рефери, которые будут обслуживать оставшиеся игры.

Zamin.уз анализирует это громкое решение и истинные причины, стоящие за ним.

Официальная причина: конфликт интересов?

Согласно сообщению издания Мотивакионес Футбол, ФИФА официально исключила 37-летнего рефери из списка судей, которые будут работать на оставшейся части турнира.

Организация прокомментировала это решение следующим образом:

  • Причина: Возможный конфликт интересов.

  • Детали: Сборная Франции продолжает борьбу за титул чемпиона мира. По этой причине участие французского арбитра в других матчах не должно вызывать различных подозрений и сомнений.

Однако наблюдатели подчеркивают, что за этим решением стоит не только «конфликт интересов».

Гнев египтян: было ли давление на ФИФА?

На самом деле, причиной принятия этого решения мог стать скандальный матч 1/8 финала ЧМ-2026.

После крайне напряженной встречи между Аргентиной и Египтом (3:2) Футбольная ассоциация Египта направила в ФИФА официальную жалобу на судейскую бригаду во главе с Франсуа Летексье.

Претензии египетской стороны: Они считают несправедливой отмену гола, забитого по ходу матча, и неназначение пенальти в пользу своей команды, подчеркивая, что эти эпизоды решили исход игры.

Как пишут ряд спортивных источников, именно из-за сильного организационного давления со стороны Федерации футбола Египта ФИФА могла принять решение об отстранении французского рефери от оставшихся матчей турнира.

Франсуа Летексье: самый молодой судья финала в истории Евро

Это решение стало неожиданностью для футбольной общественности, так как Летексье рассматривался как один из самых авторитетных и высокооцениваемых рефери этого мундиаля.

Его основные достижения:

  • Финал Евро-2024: Обслуживал решающий матч между Испанией и Англией.

  • Рекорд: Зафиксирован как самый молодой главный арбитр в истории чемпионатов Европы, судивший финальный матч.

Естественно, что досрочный уход с чемпионата мира арбитра с таким высоким авторитетом и репутацией еще больше разожжет споры вокруг системы судейства ФИФА.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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