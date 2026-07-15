Команда Абрамова совершила камбэк: «Динамо» обыграло «Шуртан»

·31·Спорт
Команда Абрамова совершила камбэк: «Динамо» обыграло «Шуртан»

Фото: ПФК «Динамо»

В преддверии второй части Суперлиги самаркандское «Динамо» продолжило подготовку победой. Подопечные Вадима Абрамова в контрольном матче обыграли «Шуртан» со счетом 2:1.

«Шуртан» открыл счет первым

Контрольная встреча, прошедшая в Самарканде, прошла по интересному сценарию. Гузарский клуб «Шуртан» открыл счет на 13-й минуте благодаря голу Турсункулова.

В первом тайме «Динамо» пыталось взломать оборону соперника, но до перерыва счет не изменился.

Во втором тайме «Динамо» переломило ход игры

После перерыва команда Вадима Абрамова действовала активнее. На 47-й минуте Азизбек Амонов сравнял счет.

Ближе к концу встречи «Динамо» забило победный гол. На 87-й минуте Бехрузбек Облокулов принес самаркандцам волевую победу со счетом 2:1.

Матч

Счет

«Динамо» — «Шуртан»

2:1

Голы: Азизбек Амонов 47, Бехрузбек Облокулов 87 — Турсункулов 13.

Абрамов протестировал ряд футболистов

В этом матче тренерский штаб «Динамо» уделил внимание не только результату, но и изучению возможностей состава.

По имеющимся данным, в матче на поле вышли ряд футболистов, в том числе игроки, находящиеся на просмотре.

Контрольные матчи важны именно этим аспектом: перед официальными встречами тренеры проверяют, кто на какой позиции может принести пользу, кто из футболистов находится в лучшей форме и какие есть резервные возможности.

Важный сигнал перед Суперлигой

Для «Динамо» эта победа не дает официальных трех очков. Однако с психологической точки зрения она имеет важное значение.

Уступать в счете в первом тайме и переломить ход игры во втором — это показывает характер команды. Особенно перед второй частью Суперлиги такой камбэк придает футболистам дополнительную уверенность.

Проще говоря, даже если это контрольный матч, победный гол, забитый на 87-й минуте, значительно поднимает настроение в раздевалке.

Что нужно усилить «Динамо»?

Несмотря на положительный результат встречи, тренерскому штабу есть над чем поработать.

Прежде всего, это пропущенный в начале игры гол. В официальных матчах такие ранние ошибки могут дорого обойтись команде.

С другой стороны, реализация моментов в атаке и активность во втором тайме — хороший знак для «Динамо».

Положительный аспект

Момент, требующий внимания

Камбэк во втором тайме

концентрация в начале игры

Голы Амонова и Облокулова

ранние ошибки в обороне

Просмотр футболистов

поиск стабильности состава

Подготовка перед второй частью продолжается

«Динамо» продолжает подготовку ко второй части Суперлиги. Предстоящие официальные игры будут очень важны для самаркандцев, поэтому каждый контрольный матч дает тренерскому штабу необходимую информацию.

А победа над «Шуртаном» со счетом 2:1 показала, что команда способна выходить из сложных ситуаций.

Теперь главный вопрос: сможет ли «Динамо» сохранить дух камбэка из контрольного матча и во второй части Суперлиги?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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