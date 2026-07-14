Компания xAI, основанная Илоном Маском, оказалась в центре экологического скандала

Компания xAI, занимающаяся разработкой AI и основанная одним из богатейших людей мира Илоном Маском, столкнулась с серьезными экологическими обвинениями. Согласно данным агентства Reuters, газовые турбины, установленные для обеспечения электроэнергией центров обработки данных (ЦОД) компании, выбрасывают в атмосферу крайне вредные вещества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Самое главное, утверждается, что эти турбины были установлены незаконно и без соответствующих разрешений. В настоящее время на объекте в Мемфисе работают 59 мобильных газовых турбин. Эти устройства служат для обеспечения бесперебойного энергоснабжения огромных вычислительных мощностей, необходимых для обучения моделей AI.

По расчетам экспертов, за один год работы этих турбин в атмосферу может быть выброшено 2500 тонн оксида азота, 4000 тонн углекислого газа и 22 тонны формальдегида. Такое количество токсичных выбросов представляет серьезную угрозу не только для природы, но и для здоровья местного населения.

Здоровье населения и правовые последствия

Ситуацию осложняет тот факт, что в районе, где расположен центр xAI, проживает преимущественно население с низким доходом, страдающее хроническими заболеваниями легких. Экологические активисты и правозащитники обвиняют компанию Маска в социальной безответственности и нарушении прав местных жителей.

НААКП (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) уже подала судебный иск по данному делу. В иске утверждается, что в результате работы турбин выбросы оксида азота в регионе увеличились на 111 процентов, загрязнение воздуха частицами ПМ2.5 — на 83 процента, а уровень формальдегида — на 88 процентов.

Эта ситуация демонстрирует негативные стороны современной технологической гонки. Компании, подобные xAI, стремящиеся к лидерству в сфере AI, зачастую при быстром строительстве инфраструктуры не уделяют должного внимания экологическим нормам и требованиям законодательства.

Вопрос энергоэффективности и экологической безопасности центров обработки данных актуален и для условий Узбекистана. Этот инцидент, связанный с Илоном Маском, еще раз подтверждает, насколько важны государственный контроль и общественная экспертиза при реализации крупных технологических проектов.

На данный момент представители xAI не дали официальных комментариев по поводу этих обвинений. Однако судебные процессы и давление со стороны экологических организаций могут вынудить компанию пересмотреть свою энергетическую стратегию или приостановить деятельность.