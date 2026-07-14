Lucid Моторс опровергла сообщения о банкротстве: под угрозой ли будущее компании

Американский производитель люксовых электромобилей Lucid Моторс категорически опроверг сообщения о том, что компания находится на грани банкротства и планирует начать процедуру Чаптер 11 (защита от неплатежеспособности). Руководство компании назвало распространившуюся информацию безосновательной, подчеркнув, что в настоящее время располагает достаточными ресурсами для поддержания финансовой стабильности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В интервью изданию TechCrunch директор по связям с общественностью Lucid Моторс Ник Творк назвал эти слухи «абсолютной ложью». По его словам, отчетность компании за последний квартал показывает наличие достаточной ликвидности для продолжения операционной деятельности до середины следующего года. Он также добавил, что при совете директоров не создавалось никакого специального комитета для рассмотрения сценариев банкротства.

Резкие колебания на биржевом рынке

На фоне распространения новостей о банкротстве акции Lucid на торгах во вторник подешевели более чем на 50 процентов. По данным Bloomberg Невс, это стало крупнейшим однодневным падением в истории компании. Хотя после официального опровержения цена акций немного восстановилась, составив 4,72 доллара за акцию, общее падение остается значительным.

Согласно слухам, консалтинговая фирма АликсПартнерс рекомендовала руководству Lucid либо объявить о банкротстве, либо перевести компанию в частный сектор. Однако Ник Творк, подтвердив факт сотрудничества с АликсПартнерс, заявил, что они работают только над усилением операционных процессов, а вопрос банкротства не стоит на повестке дня.

Трудности в отрасли и новая стратегия

Хотя Lucid Моторс известна своими высокотехнологичными и роскошными электромобилями, компания сталкивается с трудностями в укреплении своих позиций на рынке. Во втором квартале текущего года компания поставила 3 953 автомобиля, что является весьма незначительным ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за низкого спроса на заводе в штате Аризона были сокращены производственные смены, а в текущем году было уволено более 2 000 сотрудников.

В настоящее время компания фокусирует свое основное внимание на следующих стратегических целях:

Повышение операционной эффективности и оптимизация расходов;

Представление к концу года новой, более компактной и относительно доступной модели электрического СУВ;

Превращение имеющегося технологического превосходства в коммерческий успех;

Адаптация производственных планов к реальному рыночному спросу.

К сведению, АликсПартнерс ранее сотрудничала с такими столкнувшимися с финансовыми трудностями стартапами по производству электромобилей, как Лордстовн Моторс и Фарадай Футуре. Однако эти партнерства не всегда заканчивались успешно. Например, Лордстовн Моторс в конечном итоге была вынуждена полностью прекратить свою деятельность. Lucid Моторс надеется сломать эту негативную тенденцию благодаря своим технологиям и инновациям.