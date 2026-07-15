Космический корабль Союз МС-29 успешно состыковался с Международной космической станцией

·24·Технологии
Космический корабль Союз МС-29 успешно состыковался с Международной космической станцией

Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Эта миссия имеет стратегическое значение для расширения масштабов научных исследований на станции и доставки членов следующей долгосрочной экспедиции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным госкорпорации «Роскосмос», процесс стыковки прошел по плану в 22:52 по ташкентскому времени (20:52 по московскому времени). Корабль причалил к узловому модулю «Причал» российского сегмента станции в автоматическом режиме. Этот процесс является одним из сложнейших маневров в космосе и контролировался специалистами с высокой точностью.

Напомним, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29» стартовала с космодрома Байконур 14 июля в 19:47 по ташкентскому времени. Старт прошел успешно, и после выхода на заданную орбиту корабль направился к станции.

Состав и задачи новой экспедиции

В состав 75-й долгосрочной экспедиции, прибывшей на МКС, вошли три опытных специалиста. Это космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Этот международный экипаж будет работать на станции в течение нескольких месяцев.

Члены экипажа планируют провести на станции десятки научных экспериментов в области биологии, физики и технологических процессов. Также они будут выполнять задачи, связанные с поддержанием технического состояния станции и выходами в открытый космос. Такие полеты в рамках международного сотрудничества служат укреплению межгосударственных связей в изучении космоса.

На следующем этапе космонавты откроют люки и перейдут из корабля внутрь станции. Этот процесс будет выполнен после выравнивания давления при строгом соблюдении мер безопасности. Представители «Роскосмоса» подчеркнули, что все системы работают в штатном режиме, а экипаж чувствует себя хорошо.

Поскольку эта миссия была осуществлена с космодрома Байконур — крупнейшего в регионе, где расположен Узбекистан, она привлекла внимание местных наблюдателей. Подобные достижения в области космических технологий имеют важное значение и для регионального научного сообщества.

КосмосМКССоюз MS-29РоскосмосNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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