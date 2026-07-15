Apple начала публичное тестирование обновленной системы Siri AI

·3·Технологии
Apple начала публичное тестирование обновленной системы Siri AI

Корпорация Apple представила публичную бета-версию iOS 27, включающую одно из своих крупнейших обновлений — полностью переработанного голосового помощника Siri на базе искусственного интеллекта. Теперь обычные пользователи могут протестировать эту систему до официального релиза, который состоится осенью. Это рассматривается как главный ответ Apple таким конкурентам, как ChatGPT, Gemini и Claude. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Учитывая, что в мире насчитывается более 2,5 миллиарда активных устройств, запуск этой бета-версии станет крупнейшим испытанием искусственного интеллекта в истории Apple. Это обновление, анонсированное на конференции WWDC в июне, превращает Siri из простого помощника в мощный инструмент, способный анализировать данные на устройстве пользователя.

Новые возможности и интеграция

Новая Siri отличается не только внешним видом, но и принципом работы. Она может искать информацию в электронных письмах, фотографиях и текстовых сообщениях пользователя, понимать происходящее на экране и отвечать на логические вопросы, подобно современным чат-ботам. Пользователи могут взаимодействовать с Siri не только с помощью голосовых команд или боковой кнопки, но и свайпом вниз от Dynamic Island.

Также Apple впервые представила отдельное приложение для Siri. Это создает удобство для пользователей, привыкших к интерфейсам вроде ChatGPT или Gemini. Однако, по данным иксбт.ком, из-за глубокой интеграции системы в каждый узел ОС, необходимость в отдельном приложении практически отпадает. Обновление доступно не только на iPhone, но и на iPad, Мак, Apple Watch и даже на устройствах Vision Pro.

Технологическая база и безопасность

Основой системы Siri AI является технология Apple Intelligence. Хотя компания создала свои Фундатион Моделс в сотрудничестве с Google, это не просто переименованная версия системы Gemini. Apple использовала свои собственные данные и алгоритмы, оптимизированные для чипов Apple Силикон. Это обеспечивает более эффективную и быструю работу системы.

В вопросах безопасности Apple внедрила технологию Привате Cloud Компуте. Это гарантирует, что личные данные пользователей не хранятся на облачных серверах и даже сама компания Apple не имеет к ним доступа. Первые тесты показали, что Siri теперь легко справляется со следующими задачами:

  • Поиск фотографий с конкретным событием в медиатеке;
  • Краткое резюме групповых сообщений;
  • Автоматическое добавление времени встреч из сообщений в календарь;
  • Предоставление информации о пищевой ценности продуктов, видимых через камеру.
Хотя в бета-версии могут встречаться некоторые ошибки или случаи неправильного понимания вопросов, ожидается, что новая Siri станет неотъемлемой частью повседневной цифровой жизни. Для пользователей из Узбекистана эти обновления также станут важным шагом в повышении функциональности устройств, так как система теперь способна понимать более сложные контекстные команды.

AppleSiriiOS 27Искусственный ИнтеллектiPhone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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