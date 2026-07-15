Новая реклама Anthropic напугала пользователей

·0·Технологии
Новая реклама Anthropic напугала пользователей

Компания Anthropic, один из ведущих стартапов в области AI, удивила общественность и технологическое сообщество своим новым рекламным роликом. Видео под названием «В сложных вопросах есть надежда» (There’s hope in hard questions) кардинально отличается от традиционной технологической рекламы и вызывает множество дискуссий из-за своего мрачного и депрессивного настроения. Эксперты полагают, что такой подход может сформировать негативное отношение к бренду компании. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Рекламный ролик начинается не с теплых чувств, а с изображения горящего дома, что сразу ставит зрителя в неловкое положение. Затем в видеоряде демонстрируются толпы людей, наблюдаемые через системы распознавания лиц, бездомный, спящий на улице, бесконечные надгробия на кладбище и тяжелый труд шахтеров, добывающих сырье для смартфонов. Такой визуальный выбор противоречит стандартам рекламы, обычно воспевающей технологические достижения.

На фоне изображений слышны тревожные голоса разных людей. Они задают риторические и актуальные вопросы, такие как: «Можно ли доверять AI?» или «Кто нажмет на тормоз, если это будет необходимо?». Согласно данным ixbt.com, этим шагом Anthropic попыталась показать себя ответственной компанией, которая понимает риски технологий и следует этическим нормам, в отличие от своих конкурентов.

Резкая критика со стороны представителей индустрии

Однако эта маркетинговая стратегия не принесла ожидаемого результата. Глава OpenAI, основного конкурента Anthropic, Сэм Альтман высмеял эту рекламу в сети X (бывший Twitter). Он написал, что, увидев видео, сначала принял его за пародию или шутку и даже перепроверил название страницы. Эта реакция Альтмана вызвала большой резонанс в сети.

Не только конкуренты, но и другие эксперты в области технологий подвергли Anthropic критике. Многие отмечают, что, несмотря на высокий технический потенциал компании, она допускает ошибки в корпоративных коммуникациях и маркетинге. Некоторые пользователи обвинили сотрудников компании в жизни в состоянии «AI-психоза» и оторванности от реального мира.

Anthropic известна своим чат-ботом Claude и всегда позиционирует себя как проект, ориентированный на безопасность. Основатели компании ранее работали в OpenAI, но решили продолжить свой путь отдельно из-за разногласий по поводу безопасности AI. Эта новая реклама также является продолжением идеи «безопасность прежде всего».

В заключение можно сказать, что этот эксперимент Anthropic показал, что метод «завоевания доверия через страх» в современном маркетинге работает не всегда. В то время как люди ждут от технологий решений и светлого будущего, изображения кладбищ и горящих домов закономерно вызывают недоверие к бренду.

AnthropicИскусственный ИнтеллектClaudeSam AltmanТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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