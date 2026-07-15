В этом сезоне Микель Оярсабаль забил 14 голов в составе сборной Испании.

Этот результат стал самым высоким показателем результативности за один сезон в истории национальной команды Испании.

Оярсабаль также демонстрирует эффективную игру на чемпионате мира 2026 года. Забив 5 голов на турнире, он стал одним из лучших бомбардиров соревнований.

Зачастую он остается в тени более крупных звезд. Однако своей стабильной игрой на поле, умением забивать в нужный момент и приносить пользу команде он доказывает свою значимость.

