Микель Оярсабаль установил рекорд в истории сборной Испании

·0·Спорт
Микель Оярсабаль установил рекорд в истории сборной Испании

В этом сезоне Микель Оярсабаль забил 14 голов в составе сборной Испании.

Этот результат стал самым высоким показателем результативности за один сезон в истории национальной команды Испании.

Оярсабаль также демонстрирует эффективную игру на чемпионате мира 2026 года. Забив 5 голов на турнире, он стал одним из лучших бомбардиров соревнований.

Зачастую он остается в тени более крупных звезд. Однако своей стабильной игрой на поле, умением забивать в нужный момент и приносить пользу команде он доказывает свою значимость.

ИспанияМикел ОярсабальЖаҳон чемпионатиТерма жамоаГолФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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