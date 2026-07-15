«Арсенал» и сборная Франции в тревоге: Вильям Салиба может лечь на операционный стол

·24·Спорт
«Арсенал» и сборная Франции в тревоге: Вильям Салиба может лечь на операционный стол

Защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба получил серьезную травму в полуфинальном матче чемпионата мира против Испании. Состояние футболиста, вынужденного покинуть поле по ходу встречи, вызывает серьезные опасения не только у национальной команды, но и у его клуба. Игра, завершившаяся победой Испании со счетом 2:0, стала для французов последней на турнире. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Салиба, который упал на газон без какого-либо столкновения во время ведения мяча, сразу же попросил замену. Как сообщает издание Даилй Маил, покидая поле, защитник сказал партнерам по команде: «Моя спина закончена, она не выдержала». Вместо него на поле вышел Максанс Лакруа, однако эта замена не спасла оборону Франции.

Согласно информации издания Л'Экуипе, футболист уже несколько месяцев играл с хроническими болями в спине. Теперь, когда ситуация осложнилась, усиливаются предположения о том, что перед началом нового сезона Салибе потребуется хирургическое вмешательство. Руководство «Арсенала» внимательно следит за здоровьем игрока в преддверии важных матчей в августе.

Хроническая травма и признаки усталости

В прошлом сезоне Вильям Салиба провел 50 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, включая тяжелейший 120-минутный финал Лиги чемпионов. Сам футболист в интервью во время группового этапа чемпионата мира признавался, что не готов на 100 процентов. «Я уже несколько месяцев играю с небольшими болями. Из-за важности Лиги чемпионов и Английской Премьер-лиги я терпел и продолжал выступать», — говорил защитник.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед турниром отвергал опасения по поводу физического состояния Салиба, утверждая, что все в порядке. Однако неожиданный выбывание игрока в полуфинале вызвало вопросы к решениям тренера и к пределу физических возможностей футболиста. Теперь по возвращении в Лондон игрок пройдет комплексное медицинское обследование.

Если необходимость операции подтвердится, «Арсенал» может столкнуться с серьезным кризисом в обороне. По данным Goal.com, Салиба почти наверняка пропустит матч за Суперкубок Англии (Коммунитй Шиелд), который состоится 16 августа. Также высока вероятность, что он не сможет помочь своей команде в стартовых турах Английской Премьер-лиги. Отсутствие основного защитника может стать большой потерей для подопечных Микеля Артеты в чемпионской гонке.

АрсеналВильям СалибаФранцияТравмаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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