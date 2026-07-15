Эрлинг Холанд устроил для своих товарищей по команде вечеринку в Техасе на 10 тысяч долларов

Звезда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд удивил всех своей щедростью в рамках проходящего в США чемпионата мира 2026 года. В то время как сборная Норвегии добивается исторического результата, дойдя до четвертьфинала, нападающий организовал масштабный шопинг для своих товарищей по команде и технического персонала в одном из известных магазинов Далласа, штат Техас. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно видео, опубликованному на официальном ЁуТубе-канале Эрлинга Холанда, после победы сборной Норвегии над Кот-д’Ивуаром со счетом 2:1 в 1/8 финала футболист полностью арендовал магазин «Вилд Билл'с Вестерн Сторе». Администрация магазина закрыла двери для публики, чтобы никто не мешал звездному игроку. В итоге Эрлинг Холанд взял на себя счет на общую сумму 10 тысяч долларов.

Ковбойский стиль и странные сувениры

Во время покупок футболисты и персонал команды в основном обращали внимание на одежду в техасском стиле, включая ковбойские сапоги, рубашки в западном стиле, ремни и посуду. Сам Эрлинг Холанд купил четыре ковбойские шляпы и узнал о местных суевериях. Сотрудники магазина объяснили ему, что шляпу нельзя класть полями вниз, иначе «удача вытечет».

Однако самыми обсуждаемыми покупками стали чучела животных (таксидермия). По имеющимся данным, Эрлинг Холанд потратил деньги на следующие необычные предметы:

Статуэтка енота, держащего бутылку напитка — 750 долларов;

Статуэтки двух белок в костюмах шерифа — 900 долларов;

Ковбойские сапоги и аксессуары, изготовленные по специальному заказу.

На своей странице в социальных сетях Эрлинг Холанд опубликовал фотографию, на которой он выходит из самолета, держа под мышкой ту самую статуэтку енота, и шутливо подписал: «Он поехал со мной домой». Эта ситуация вызвала большой интерес и смех среди болельщиков.

Новая эра в норвежском футболе

Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение для сборной Норвегии, так как команда впервые с 1998 года пробилась на мундиаль. Полузащитник команды Сандер Берге, говоря об этой поездке и турнире, отметил, что переживает самые счастливые моменты в своей жизни. По его словам, командный дух и такие незабываемые моменты положительно влияют на результаты на поле.

Это событие продемонстрировало не только бомбардирские качества Эрлинга Холанда на поле, но и его внимание к коллегам как капитана и лидера команды. Звезда «Манчестер Сити» своим щедрым поступком сумел еще больше укрепить атмосферу внутри коллектива.