Реклама в поиске Windows 11 удалена: Microsoft выпустила новое обновление

Корпорация Microsoft сделала очередной важный шаг на пути к совершенствованию операционной системы Windows 11. Рекламные блоки и нежелательные коммерческие предложения в панели поиска, вызывавшие недовольство многих пользователей, были полностью удалены в новом обновлении. Это изменение направлено на то, чтобы сделать встроенную функцию поиска системы более чистой и эффективной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, переработанная поисковая система в настоящее время доступна для участников программы Windows Инсидер. Это обновление обещает не только визуальную чистоту, но и значительно более быструю техническую работу. Инженерам Microsoft удалось значительно сократить время отклика на запросы пользователей за счет оптимизации алгоритмов поиска.

Основные изменения и удобства в системе

В новом обновлении Microsoft уделила внимание нескольким важным аспектам. Прежде всего, результаты поиска теперь формируются гораздо точнее. Спонсируемый контент, который часто встречался в результатах поиска в предыдущих версиях и отвлекал внимание пользователя, теперь остался в прошлом. Это упрощает поиск нужного файла или программы в процессе работы.

Также был немного модернизирован интерфейс поиска. По словам специалистов Microsoft, улучшения были внесены во всех направлениях — от корректной работы поисковой системы до очистки от лишних элементов. Это очень важная новость и для пользователей Windows 11 в Узбекистане, так как лишние нагрузки и реклама в системе часто приводили к расходу интернет-трафика и ресурсов компьютера.

Хотя в настоящее время эта функция находится на стадии тестирования, ожидается, что в ближайшие месяцы она будет внедрена в глобальном масштабе для всех пользователей Windows 11. Компания планирует изучить отзывы пользователей и сделать финальную версию еще более стабильной.

В целом, в последнее время Microsoft проводит политику упрощения интерфейса Windows 11 и избавления его от лишнего «шума». Удаление рекламы послужит повышению доверия пользователей к бренду и улучшению опыта работы с операционной системой. Вскоре обновление автоматически появится на компьютерах во всех регионах.