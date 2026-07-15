Конфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: сэр Джефф Херст поддержал молодую звезду
Герой сборной Англии на чемпионате мира 1966 года сэр Джефф Херст поддержал резкий ответ полузащитника «Реал Мадрида» Джуда Беллингема на критику главного тренера Томаса Тухеля. Эта ситуация, возникшая после победы в четвертьфинале над Норвегией, находится в центре внимания английской футбольной общественности. Херст высоко оценил уверенность молодого футболиста в себе, назвав это признаком здоровой атмосферы в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Дело в том, что Томас Тухель, несмотря на победу в четвертьфинале, выразил недовольство общей игрой команды и подчеркнул, что футболисты действовали не на своем уровне. В ответ Джуд Беллингем коротко и ясно отреагировал фразой «и что?» (вхатевер). По сообщению Goal.com, 84-летний легендарный нападающий Херст не скрывал, что его позабавили слова молодой звезды.
«Слова Тухеля о том, что команда не в лучшей форме, интересны, но ответ Беллингема «и что?» меня искренне рассмешил. Мне нравится такой характер, это была отличная реакция», — сказал Херст в интервью Те Миррор. По его мнению, такая уверенность в себе может принести Англии долгожданный чемпионский титул.
Шаг к историческому результатуСборная Англии готовится к полуфинальному матчу против Аргентины. Оценивая потенциал нынешнего состава, Джефф Херст верит, что команда под руководством Томаса Тухеля станет чемпионом мира. По его словам, четыре полуфиналиста турнира — это именно те сильнейшие команды, которых и предсказывали специалисты.
В то же время Херст обратил внимание на важную статистику: до сих пор ни одна сборная не выигрывала чемпионат мира с иностранным тренером. Если Томас Тухель справится с этой задачей, он встанет в один ряд с сэром Альфом Рэмзи, автором успеха 60-летней давности в истории английского футбола. Херст не сомневается в мастерстве немецкого специалиста в изучении соперника.
Херст подчеркнул, что самым важным аспектом нынешней сборной Англии является командный дух. Он отметил сходство между победным составом 1966 года и нынешним поколением. «Тухель говорит о команде, и это самый главный фактор победы в любой сфере жизни, особенно в футболе. Они действуют как единое целое», — добавил легендарный экс-футболист.
Успешный сезон Беллингема в «Реал Мадриде» и его лидерство в сборной вселяют большие надежды в английских болельщиков. Небольшое разногласие между тренером и игроком, по мнению Херста, послужит лишь еще большему сплочению команды. Теперь все внимание приковано к решающему матчу против Аргентины.
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