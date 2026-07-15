Как оценили игру футболистов в матче Франция — Испания?
В полуфинале чемпионата мира ФИФА 2026 Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в финал. После матча были опубликованы оценки футболистов.
В составе Испании наивысшую оценку получил Марк Кукурелья — 7,6 балла. Педро Порро также был оценен в 7,6 балла. Ламин Ямаль получил 6,3 балла, Родри — 7,2, Пау Кубарси — 7,4 балла.
Оценки футболистов Испании:
• Унаи Симон — 7,3
• Марк Кукурелья — 7,6
• Эмерик Ляпорт — 6,9
• Пау Кубарси — 7,4
• Педро Порро — 7,6
• Фабиан Руис — 7,2
• Родри — 7,2
• Алекс Баэна — 6,1
• Дани Ольмо — 7,3
• Микель Оярсабаль — 6,7
• Ламин Ямаль — 6,3
Оценки испанцев, вышедших на замену:
• Ферран Торрес — 6,7
• Микель Мерино — 6,8
• Педри — 6,5
• Маркос Льоренте — оценка не указана
• Нико Уильямс — оценка не указана
В составе Франции наивысшую оценку получил Адриен Рабьо — 6,9 балла. Дембеле получил 6,5, Барколя и Олисе — по 6,4 балла.
Оценки футболистов Франции:
• Майк Меньян — 5,5
• Люка Динь — 5,4
• Брэдли Барколя — 6,4
• Адриен Рабьо — 6,9
• Вильям Салиба — 6,0
• Дайо Упамекано — 5,7
• Орельен Тчуамени — 6,6
• Жюль Кунде — 6,2
• Усман Дембеле — 6,5
• Майкл Олисе — 6,4
• Килиан Мбаппе — 5,7
Оценки французов, вышедших на замену:
• Мало Гюсто Лакруа — 6,6
• Ману Коне — 5,6
• Дезире Дуэ — 6,8
• Раян Шерки — 6,7
• Тео Эрнандес — 6,3
Согласно общим оценкам, у Испании высокие показатели продемонстрировали представители линии защиты и центральные полузащитники. У Франции лучшую оценку в команде получил Рабьо.
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