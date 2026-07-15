Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира

В полуфинале чемпионата мира ФИФА 2026 Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в финал.

В матче, прошедшем на стадионе «Арлингтон» в Далласе, Испания забила оба гола в основное время. На 22-й минуте Микель Оярсабаль открыл счет. На 58-й минуте Педро Порро забил второй гол, закрепив преимущество испанцев.

Франция нанесла больше ударов по ходу игры. Команда 14 раз пробила по воротам, из них 4 пришлись в створ. У Испании было зафиксировано 10 ударов, 2 из которых оказались точными.

Разница во владении мячом была незначительной: Испания владела мячом 51% времени, Франция — 49%. По количеству передач впереди были испанцы: 487 пасов. Франция выполнила 407 передач.

Франция доминировала по угловым ударам со счетом 7:1, но не смогла реализовать их в голы. Испания же эффективно воспользовалась созданными моментами.

Таким образом, Испания вышла в финал чемпионата мира. Франция завершила свое участие в турнире на стадии полуфинала.