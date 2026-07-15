Новая эра в проекте SpaceX Starship: путь к первым полноценным орбитальным полетам

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, достигла важного этапа в подготовке своей крупнейшей и мощнейшей космической системы Starship к полноценным орбитальным полетам. Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) опубликовало проект экологической оценки, необходимый для расширения операций Starship. Документ регулирует процессы, связанные с возвращением корабля с орбиты и его посадкой в различных точках Земли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, в новом проекте лицензии впервые официально рассматривается возвращение корабля после полноценного орбитального полета. Все предыдущие испытания, включая нашумевшие запуски, имели суборбитальный статус. Ожидается, что теперь SpaceX сможет осуществлять запуски и возвращать корабли не только с полигона Starbase в Техасе, но и из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Стратегия посадки и меры безопасности

В документе предусмотрено несколько сценариев возвращения корабля. Если поймать Starship с помощью башни «Мечазилла» в Техасе не удастся, он будет направлен в резервную зону в северной части Тихого океана. Также планируется расширение существующих зон посадки вблизи побережья Чили и в центральной части Тихого океана. Все эти меры рассчитаны на период до 2030 года.

Специалисты ФАА рассчитали возможный ущерб окружающей среде на основе наиболее консервативных сценариев. Для каждой зоны были проанализированы 25 случаев разрушения корабля при входе в атмосферу, 25 случаев управляемой посадки на воду и 20 случаев взрыва (например, при столкновении с водой). Анализ показывает, что при соблюдении установленных мер значительного ущерба природе нанесено не будет.

Экология и защита морских животных

Для сохранения морской фауны предусмотрено создание специальных буферных зон. Согласно им, точки посадки должны находиться на расстоянии не менее 130 километров от берега. Также будут реализованы следующие меры:

Предварительный осмотр зон посадки с помощью самолетов и дронов;

Ограничение скорости судов наблюдения в случае обнаружения китов и других морских обитателей;

Постоянный контроль уровня загрязнения воды метаном и гидравлическими жидкостями.

По мнению экспертов, вероятность прямого столкновения обломков корабля с животными крайне мала. Звуковые удары и воздействие остатков топлива на воду также не прогнозируются как катастрофические для экосистемы.

Авиация и планы на будущее

Полеты Starship неизбежно повлияют на авиасообщение. Во время посадки в Техасе могут временно закрываться более 90 высотных воздушных трасс на западе США. В часы пик это ограничение может затронуть маршруты до 600 коммерческих рейсов в час. Для одной операции воздушное пространство будет закрываться примерно на 30 минут, что потребует изменения маршрутов в среднем для 6600 авиарейсов в год.

В настоящее время SpaceX завершает испытания второй версии корабля Starship. Этот проект жизненно важен для вывода спутников Starlink на орбиту, дозаправки в космосе и выполнения миссий на Луну в рамках программы NASA Artemis. По данным компании, следующий, 13-й испытательный полет системы Starship может состояться уже 16 июля этого года.