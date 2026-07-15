Эра после МКС: Роскосмос и NASA договорились о новых станциях

Хотя Международная космическая станция (МКС) приближается к завершению своей работы, Россия и США не намерены прекращать сотрудничество в исследовании космоса. Роскосмос и NASA достигли соглашения об обмене техническими решениями и координации работ в процессе создания собственных национальных орбитальных станций. Этот шаг имеет важное значение для обеспечения глобальной космической безопасности и технологической преемственности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам заместителя генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, стороны намерены поддерживать связи и после завершения эксплуатации МКС. Основная цель — обеспечить совместимость новых станций, строящихся обеими странами, и унифицировать технические стандарты. Это позволит в будущем оказывать помощь друг другу в чрезвычайных ситуациях или реализовывать совместные научные проекты.

Единые технические стандарты и планы на будущее

Представители NASA также подчеркнули важность этого сотрудничества, отметив, что речь идет прежде всего об общих технических стандартах, которые будут применяться на будущих российских и американских станциях. Такой подход послужит сохранению международной интеграции в космической индустрии. По данным иксбт.ком, стороны договорились о взаимопонимании по трем основным направлениям.

Эти заявления прозвучали после успешного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-29» с космодрома Байконур. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала 14 июля в 19:48 по ташкентскому времени и за короткое время состыковалась с МКС. Этот полет рассматривается как действующее доказательство текущего сотрудничества.

В рамках новой миссии на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Их миссия в космосе рассчитана на 261 сутки. За это время члены экипажа не только обеспечат безопасность станции, но и реализуют масштабные научные программы.

Научные исследования и выходы в открытый космос

Круг задач, стоящих перед экипажем, очень широк:

проведение 38 сложных экспериментов в рамках российской научной программы;

два выхода в открытый космос и техническое обслуживание;

тестирование технологий, необходимых для орбитальных станций нового поколения.

Несмотря на завершение проекта МКС, подобный научно-технический диалог между Россией и США показывает, что в освоении космоса существует профессиональное сотрудничество, стоящее выше политических разногласий. Хотя будущие национальные станции будут независимы друг от друга, их работа на основе общих стандартов оставляет двери в космос открытыми для всего человечества.