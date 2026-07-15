Интер начал переговоры о трансфере Джеда Спенса для усиления состава

Действующий чемпион Италии «Интер» начал работу над неожиданным трансфером. Миланский клуб проявляет серьезный интерес к защитнику лондонского «Тоттенхэма» Джеду Спенсу. По информации Фабрицио Романо, предварительные переговоры между клубами уже начались, и английский футболист склоняется к продолжению карьеры в Серии А. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Необходимость в этом трансфере возникла у «Интера» после ухода Дензела Дюмфриса. Нидерландский защитник в начале этого месяца присоединился к «Реал Мадриду». Теперь главный тренер команды Кристиан Киву видит именно 25-летнего Спенса в качестве приоритетной кандидатуры для усиления правого фланга обороны и защиты титула чемпиона. Сам футболист также высоко оценивает возможность регулярно выступать в самых престижных турнирах Европы.

Итальянский опыт и перезагрузка карьеры

Итальянский футбол не является чем-то новым для Джеда Спенса. Вторую половину сезона 2023/24 он провел на правах аренды в «Дженоа», где принял участие в 16 матчах. Именно этот опыт стал важным фактором для руководства «Интера». Они уверены, что футболисту не потребуется много времени на адаптацию к условиям Серии А, что значительно снижает риски трансфера.

Карьера Спенса после перехода в «Тоттенхэм» складывалась непросто. Чтобы закрепиться в основном составе, ему приходилось уходить в аренду в такие клубы, как «Ренн», «Лидс Юнайтед» и «Дженоа». Однако в прошлом сезоне он провел 30 матчей за лондонский клуб и доказал свою готовность к играм на высоком уровне. В настоящее время его трансферная стоимость и репутация находятся на пике.

Успех на международной арене

Согласно данным Goal.com, Джед Спенс демонстрирует яркую игру не только на клубном уровне, но и в составе сборной Англии. Под руководством Томаса Тухеля он стал ключевой фигурой в составе «Трех львов». Даже после тяжелой травмы — перелома челюсти — он вышел на поле в специальной маске и внес огромный вклад в победу сборной над Норвегией в четвертьфинале.

В данный момент футболист готовится к полуфиналу чемпионата мира против сборной Аргентины. Его скорость и способность подключаться к атакам впечатлили скаутов «Интера». Если трансфер состоится, это станет новым и самым высоким этапом в карьере Спенса. Выступление на «Сан-Сиро» позволит ему регулярно играть в Лиге чемпионов и бороться за крупные трофеи.

Руководство «Интера» планирует завершить трансфер в кратчайшие сроки, чтобы сформировать линию обороны к новому сезону. «Тоттенхэм» готов отпустить игрока, если поступит достойное предложение. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие дни.