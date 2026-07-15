Тухель не боится Аргентину: «Мы готовы»

Перед полуфиналом ЧМ-2026 главный тренер сборной Англии Томас Тухель откровенно высказался об Аргентине. Он признал, что победить действующих чемпионов мира крайне сложно, но подчеркнул, что у Англии есть характер, терпение и воля, чтобы пройти это испытание.

«Их очень трудно победить»

Тухель не стал скрывать силу сборной Аргентины. Он отметил, что хорошо знает некоторых игроков соперника и с некоторыми из них ему доводилось работать.

«У них есть свои сильные стороны. Даже когда они пропускают гол или игра складывается тяжело, они не теряют самообладания. Победить их очень трудно. Это факт», — сказал Тухель.

Это мнение раскрывает главную истину об Аргентине: команда Скалони полагается не только на технику или Месси. У них есть способность «выгрызать» большие матчи, побеждая за счет эмоций и дисциплины.

Тухель вспомнил Аргентину в Катаре

Английский тренер заявил, что нынешняя Аргентина очень похожа на команду четырехлетней давности. В 2022 году в Катаре подопечные Лионелья Скалони стали чемпионами мира, обыграв Францию в серии пенальти.

По мнению Тухеля, в Аргентине до сих пор сохранились та же сплоченность, та же готовность к самопожертвованию и тот же эмоциональный футбол.

Сильная сторона Аргентины Смысл, отмеченный Тухелем Отсутствие паники даже пропустив гол, не выпадают из игры Сплоченность команда работает ради одной цели Эмоции дают ментальную силу в больших матчах История служит дополнительной мотивацией Фактор Скалони система и стиль сохранены

«Мы тоже эмоционально заряженная команда»

Тухель признал, что Аргентина играет на эмоциях, но дал понять, что Англия также готова к таким играм.

«У Англии достаточно терпения, характера и воли, чтобы противостоять Аргентине. Мы готовы к этой битве», — сказал он.

Этот полуфинал для Англии будет не просто тактической игрой. Здесь огромное значение имеют нервы, давление, историческое соперничество и мелкие детали на поле.

Станет ли история давлением?

Соперничество между Англией и Аргентиной занимает особое место в истории чемпионатов мира. Футбольная ассоциация Англии также отмечает, что эти две сборные ранее встречались на ЧМ 5 раз, и Англия одержала победу в 3 из них.

Однако Тухель не хочет возлагать эту историю на команду как лишний груз.

По его мнению, Англия прекрасно знает, зачем она здесь. Цель проста: провести полуфинал в своей игре и выйти в финал.

Главная задача для Англии

Против Аргентины опасно проявлять поспешность на поле. Потому что такие игроки, как Месси, Альварес, Мак Аллистер, Энцо Фернандес, могут изменить исход игры из одной свободной зоны.

Англия должна действовать четко в следующих аспектах:

• быстрая перегруппировка при потере мяча;

• не давать Месси комфортных зон;

• не оставлять свободы Паредесу и Энцо Фернандесу в центре;

• быстрый выход в атаку через Кейна и Беллингема;

• не поддаваться эмоциям и не нарушать тактическую дисциплину.

Проще говоря, Англия против Аргентины должна бороться не только бегом, но и умом.

В финале ждет Испания

Победитель этого полуфинала выйдет в финале против Испании. Испания в первом полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0 и пробилась в решающий матч.

Значит, цель для Англии двухэтапная: сначала сломить характер Аргентины, затем быть готовыми к контролю мяча со стороны Испании.

А для Аргентины это очередное большое испытание на пути к защите чемпионского титула.

Большой сигнал перед большой игрой

Слова Тухеля означают одно: Англия уважает соперника, но не боится его. А Аргентина, как действующий чемпион, выйдет на поле с большой уверенностью.

В этой игре тот, кто первым найдет свой ритм, тот и приблизится к финалу.

Теперь главный вопрос: сможет ли Англия преодолеть аргентинские эмоции и фактор Месси?