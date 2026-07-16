Стартап Тинкинг Мачинес, основанный Мирой Мурати, представил свою первую открытую модель AI

Стартап Тинкинг Мачинес Лаб, основанный бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати, анонсировал свою первую частную модель искусственного интеллекта — платформу Инклинг. В отличие от закрытых систем таких гигантов, как OpenAI, Anthropic или Google, Инклинг является моделью с открытыми весами (опен-веигхт). Это позволяет сторонним разработчикам и компаниям загружать модель напрямую и адаптировать её под свои нужды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Модель Инклинг основана на системе «смеси экспертов» (микстуре-оф-експертс) и имеет в общей сложности 975 миллиардов параметров. Однако для повышения эффективности системы и снижения затрат для каждой конкретной задачи задействуется лишь часть этих параметров — около 41 миллиарда. Модель обучена на 45 триллионах токенов, включающих текст, изображения, аудио и видео, и обладает способностью к естественному анализу по всем четырем направлениям.

Гибкость и уникальные возможности

На данном этапе Инклинг может предоставлять только текстовые результаты, включая программный код и структурированные данные. Тинкинг Мачинес Лаб позиционирует эту модель не как «готовый продукт», а как «отправную точку» для работы предприятий. Основная идея компании заключается в том, что системы AI, адаптированные под специфические требования организаций, показывают более высокую эффективность, чем универсальные модели, предлагаемые централизованными лабораториями.

Одной из особенностей модели Инклинг является возможность пользователя самостоятельно настраивать «уровень мышления» (тинкинг еффорт). Если пользователю важна скорость, он может сократить процесс глубокого размышления модели, а при решении сложных задач — наоборот, повысить точность. Также модель обладает функцией открытого выражения неуверенности вместо того, чтобы делать предположения в неоднозначных ситуациях.

Рыночная конкуренция и стратегическое значение

Согласно данным иксбт.ком, Тинкинг Мачинес не заявляет, что их продукт является самой мощной моделью на рынке. Представители компании открыто признают, что Инклинг не является самой производительной моделью на сегодняшний день, делая основной упор на её универсальность и гибкость. Например, в тестах по программированию Инклинг показала аналогичный результат с моделью Немотрон 3 Ultra от NVIDIA, затратив при этом в три раза меньше ресурсов.

Этот подход перекликается с мнением главы Microsoft Сатьи Наделлы. Недавно Наделла отметил, что предприятия, использующие закрытые модели AI, фактически «платят дважды»: первый раз — за подписку, второй — передавая свои конфиденциальные бизнес-данные для дообучения модели. Открытые модели, такие как Инклинг, позволяют компаниям сохранять полный контроль над своими данными.

В заключение можно сказать, что команда под руководством Миры Мурати вступает в конкуренцию не с чат-ботами общего назначения, такими как ChatGPT, Claude и Gemini, а с профессиональным и корпоративным сегментом. Это может быть интересно и для крупных организаций и разработчиков ПО в Узбекистане, так как Инклинг послужит прочным фундаментом для создания локализованных и специализированных частных моделей.