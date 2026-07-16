Тьерри Анри назвал причину доминирования Испании: почему Килиан Мбаппе и Франция проиграли?

·4·Спорт
Тьерри Анри назвал причину доминирования Испании: почему Килиан Мбаппе и Франция проиграли?

Легенда французского футбола Тьерри Анри поделился своими мыслями после поражения сборной Франции от сборной Испании в полуфинале Чемпионата мира. Он подчеркнул, что основной причиной, по которой Килиан Мбаппе и его товарищи по команде ничего не смогли противопоставить «Ла Рохе» на поле, является системная и многолетняя игровая философия соперника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Фокс Спортс Анри назвал победу Испании со счетом 2:0 абсолютно заслуженной. По его словам, испанцы превзошли французов не только по счету, но и по качеству игры. Как передает Goal.com, бывший нападающий особо отметил систему контроля мяча, на которой строится игра Испании.

«Испанцы контролировали мяч и в очередной раз доказали, почему они являются чемпионами Европы. Они были сильнее во всех аспектах, и победила сильнейшая команда. Если вы не входите в игру с самого начала, против Испании будет очень тяжело. Как только они выходят вперед в счете, отыграться практически невозможно», — отметил Анри.

Системность и неизменная философия в испанском футболе

Тьерри Анри объяснил, что успехи испанского футбола на всех уровнях не случайны. По его мнению, от женского футбола до молодежных турниров и Олимпийских игр — испанцы действуют в едином стиле. Это обеспечивает быструю адаптацию любого нового игрока в команде.

«Я играл против них и как футболист, и как тренер. Когда я выступал за «Барселону», я видел, как эта система работает изнутри. В Испании футболист с 9 лет знает, что он должен делать. Они пасовались на поле так, будто сборной Франции вовсе не существовало. Это не просто мастерство, это продукт футбольной ДНК, сформированной годами», — говорит легендарный нападающий.

По словам Анри, неслучайно, что второй гол Испании был забит после продолжительной серии передач. В этой ситуации защитники соперника были вынуждены просто бегать за мячом. Он считает огромным достижением то, что сборная Испании не меняет свою игру при любом составе.

Для сборной Франции это поражение должно стать важным уроком. Анри считает, что команда должна глубоко проанализировать произошедшее и вернуться сильнее, чтобы победить Испанию, ставшую новым «заклятым соперником». В настоящее время испанский футбол продолжает устанавливать свою гегемонию на мировой арене.

ФранцияИспанияТьерри АнриКилиан МбаппеЧемпионат мира
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