Лука Модрич продлевает контракт с Миланом: хорватская легенда остается в Италии

·21·Спорт
Лука Модрич продлевает контракт с Миланом: хорватская легенда остается в Италии

После неудачного выступления сборной Хорватии на чемпионате мира 2026 года опытный полузащитник Лука Модрич принял окончательное решение относительно своего будущего. Как сообщает Sky Sport Италиа, 40-летний футболист согласился продлить действующее соглашение с клубом «Милан» еще на один год. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство «Милана» и новый главный тренер команды Рубен Аморим видят в хорватской звезде важную часть проекта клуба. С первых дней работы Аморим лично общался с Модричем, подчеркивая, что его опыт имеет решающее значение в переходный период в центре поля. Это доверие стало одним из ключевых факторов, побудивших игрока остаться на «Сан-Сиро».

Для Модрича «Милан» — не просто очередной клуб. Он неоднократно признавался, что в детстве болел за «россонери», когда за них выступал его соотечественник Звонимир Бобан. Несмотря на то, что его контракт истек в конце прошлого сезона, эмоциональная привязанность к клубу и новый тактический проект убедили его остаться в Ломбардии еще на один сезон.

Подготовка к новому сезону и тур по Австралии

В настоящее время Лука Модрич находится в краткосрочном отпуске, и ожидается, что в ближайшие дни он подпишет официальный контракт. По плану, в конце июля он присоединится к запланированному турне команды по Австралии. Эта поездка, которая начнется 26 июля, станет отличной возможностью для интеграции с новым тренером и командой.

Как пишет Goal.com, присутствие Модрича в составе приносит «Милану» большую пользу как в спортивном, так и в коммерческом плане. Завершив прошлый сезон на пятом месте и оставшись без путевки в Лигу чемпионов, клуб намерен бороться за высокие места в Серии А в следующем сезоне. В такой ситуации роль лидеров, подобных Модричу, неоценима.

Несмотря на то, что в сентябре ему исполнится 41 год, Модрич доказывает, что находится в отличной физической форме. В прошлом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, отыграв 2864 минуты. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи. Если бы не травма в мае, эти показатели могли бы быть еще выше.

Напомним, что Лука Модрич перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2025 года после 13 легендарных лет в составе «Реал Мадрида». Полузащитник, ставший 6-кратным победителем Лиги чемпионов с мадридцами, теперь хочет сосредоточиться на успехах в чемпионате Италии.

МиланЛука МодричТрансферыСерия АФутбол
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