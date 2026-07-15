Microsoft устранила опасную уязвимость в игре Аге оф Эмпирес ИИ

Корпорация Microsoft в рамках очередного пакета обновлений безопасности устранила рекордное количество ошибок и уязвимостей. Примечательно, что среди исправленных дефектов оказалась серьезная угроза в обновленной (ремастеред) версии легендарной стратегической игры Аге оф Эмпирес ИИ. Эта уязвимость могла позволить хакерам получить удаленный доступ к компьютеру пользователя. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам экспертов по безопасности, данный дефект считается одной из самых опасных проблем за 25-летнюю историю игры. Хакеры могли получить доступ к системе жертвы, отправив специально подготовленное приглашение в игру. Согласно сообщениям иКсБТ.ком и других технологических изданий, этот процесс относится к числу многих ошибок, выявленных с помощью искусственного интеллекта.

В чем заключалась опасность?

Исследователи фирмы по кибербезопасности Рапид7 подробно изучили эту уязвимость под идентификатором КВЭ-2026-50663. Выяснилось, что злоумышленник мог внедрять вредоносные файлы на компьютер пользователя, присоединившегося к игровому лобби (лоббй). Это, в свою очередь, давало хакеру возможность удаленного выполнения произвольного кода (Ремоте Коде Эксекутион) и получения полного контроля над устройством.

В видеороликах, опубликованных в социальной сети Кс, было наглядно продемонстрировано, как работает эта уязвимость. Согласно им, пользователю было достаточно просто зайти в игровую комнату злоумышленника и автоматически принять пользовательский контент (УКГ). После этого система переходила под контроль хакеров.

Почему геймеры становятся мишенью?

На данный момент доказательств использования этой ошибки в реальных злонамеренных целях нет. Однако специалисты Microsoft предупреждают, что выбор геймеров в качестве мишени является очень эффективным методом для киберпреступников. Любители игр часто используют компьютеры с мощными техническими характеристиками, что создает для хакеров удобную возможность для кражи больших объемов данных или получения паролей.

Microsoft заявила, что в этот раз при устранении рекордного количества ошибок в обновлениях безопасности широко использовались технологии искусственного интеллекта. Инженеры компании и внешние исследователи с помощью AI смогли быстрее и точнее находить скрытые уязвимости в коде. Это открывает новую эру в обеспечении безопасности пользователей.

Поклонникам Аге оф Эмпирес ИИ в Узбекистане также рекомендуется немедленно установить последние обновления (патч) игры. Это не только улучшит качество игрового процесса, но и гарантирует безопасность личных данных. Такое внимание гигантов, как Microsoft, к старым играм еще раз доказывает, что вопрос кибербезопасности является приоритетным для любого программного обеспечения.