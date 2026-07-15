Майкл Олисе хочет в «Реал»: вопрос на 200 млн евро...

Сообщения о том, что вингер «Баварии» Майкл Олисе хочет перейти в «Реал» этим летом, вновь накалили трансферный рынок. Однако мюнхенский клуб не намерен легко отпускать свою звезду: речь идет о предложении в районе как минимум 200 миллионов евро.

Олисе считает Мадрид следующим шагом

По данным Фут Меркато, Майкл Олисе считает, что в «Реале» есть все условия для перехода на следующий этап его карьеры.

Для 24-летнего вингера мадридский клуб — это не просто громкое имя. Это конкуренция уровня «Золотого мяча», сцена Лиги чемпионов и возможность оказаться в центре мирового футбола.

Сообщается, что в «Реале» также осведомлены о желании футболиста. Но для осуществления этого трансфера может потребоваться одна из крупнейших сделок в истории клуба.

Что говорит «Бавария»?

Для мюнхенцев Олисе — один из ключевых игроков текущего проекта. По этой причине несколько источников написали, что «Бавария» не хочет его продавать. Согласно информации ТалкСПОРТ, клуб четко обозначил позицию, что не отпустит футболиста этим летом.

В то же время на трансферном рынке есть одно правило: после определенных предложений даже самая твердая позиция может быть пересмотрена.

Согласно сообщениям, «Бавария» может обсудить ситуацию только в случае поступления «исключительного» предложения. Эта цифра называется как минимум в 200 миллионов евро.

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Почему «Реал» хочет именно Олисе?

В минувшем сезоне Олисе стал одним из самых эффективных атакующих футболистов в Европе. По данным ФотМоб, в Бундеслиге сезона 2025/26 он записал на свой счет 15 голов и 19 результативных передач.

Это очень высокий показатель для вингера. Ведь он не только забивает голы, но и начинает атаки, отдает последний пас, растягивает оборону соперника и создает угрозу вокруг штрафной площади.

Для такой команды, как «Реал», такой футболист имеет большую ценность: он может менять игру как на правом фланге, так и в зонах ближе к центру.

200 миллионов евро — риск рекордного уровня

Если трансфер действительно превысит 200 миллионов евро, это может стать одной из крупнейших сделок в истории футбола.

С одной стороны, возраст, статистика и стиль игры Олисе делают такой большой интерес понятным. С другой стороны, 200 миллионов евро — огромный риск для любого клуба.

При такой сумме футболист должен не просто хорошо играть, а сразу давать результат на уровне звезды.

Ищет ли «Бавария» замену?

По сообщениям, мюнхенский клуб связался с несколькими футболистами, чтобы быть готовым к возможным сценариям. Среди них упоминается имя Брэдли Барколя.

Это не значит, что «Бавария» готова продать Олисе. Но у больших клубов всегда есть план безопасности.

Если сам футболист твердо захочет уйти, а «Реал» выйдет с рекордным предложением, ситуация для мюнхенского руководства значительно усложнится.

Решится после чемпионата мира

Согласно информации, Олисе обсудит свое будущее с руководством «Баварии» после завершения чемпионата мира.

Это очень важный момент. Ведь после крупного турнира рыночная стоимость футболиста, настроение и переговоры между клубами могут принять совершенно иной оборот.

Если Олисе завершит турнир в хорошей форме, не исключено, что интерес «Реала» станет еще сильнее.

Идеальный для «Реала», болезненный для «Баварии» трансфер

Для мадридского клуба Олисе может стать крупной инвестицией в будущее. Он быстрый, техничный, универсален в атаке, и ему всего 24 года.

А для «Баварии» потеря такого футболиста станет серьезным ударом по атакующей системе команды. Особенно если учесть, что по ходу сезона он регулярно делал разницу голами и ассистами.

Поэтому в этом трансфере решающее значение будут иметь не только деньги, но и спортивный проект.

Пока все на уровне слухов

Самый важный аспект: этот трансфер пока официально не подтвержден. Ни со стороны «Реала», ни со стороны «Баварии» не было официальных заявлений о сделке.

Поэтому к ситуации нужно относиться с осторожностью. В трансферное окно таких новостей много, но не все они превращаются в реальную сделку.

Однако интерес вокруг имени Олисе не случаен. Он сейчас становится одним из самых дорогих и востребованных атакующих футболистов в Европе.

Большой вопрос остается открытым

Сообщения о том, что Майкл Олисе хочет перейти в «Реал», стали одной из главных интриг трансферного рынка.

«Бавария» хочет его сохранить. «Реал» же может быть готов к шагу рекордного уровня. Ожидается, что сам футболист скажет свое последнее слово после чемпионата мира.

Как вы считаете, должен ли «Реал» платить 200 миллионов евро за Олисе или эта цена чрезмерно высока?