Следите за матчем Англия — Аргентина в прямом эфире на нашем сайте

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Следите за матчем Англия — Аргентина в прямом эфире на нашем сайте

В полуфинале чемпионата мира ФИФА 2026 встретятся сборные Англии и Аргентины. Встреча начнется завтра в 00:00 по ташкентскому времени. Перед игрой стали известны стартовые составы обеих команд.

Англия будет действовать по схеме 4-2-3-1. В воротах — Джордан Пикфорд. В линии защиты сыграют Рис Джеймс, Джон Стоунз, Марк Гехи и Джед Спенс. В опорной зоне — Деклан Райс и Эллиот Андерсон, перед ними расположатся Морган Роджерс, Джуд Беллингем и Энтони Гордон. В центре нападения выйдет Харри Кейн.

Аргентина выбрала схему 4-4-2. Ворота будет защищать Эмилиано Мартинес. В защите сыграют Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро и Науэль Молина. В полузащите — Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Леандро Паредес и Джулиано Симеоне. В атаке сыграет дуэт Хулиана Альвареса и Лионелья Месси.

Победитель этого противостояния в финале встретится со сборной Испании. Испания в полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в решающий матч.

На нашем сайте мы будем вести прямую текстовую трансляцию матча между Англией и Аргентиной. В ходе встречи будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, карточки, замены и другие ключевые события.

Прямая трансляция LIVE
39
Энцо Фернандес нанес красивый удар с дальней дистанции. Аргентинцу немного не повезло, мяч прошел над перекладиной.
38🟨
Эллиот Андерсон (Англия) получил желтую карточку от судьи.
37
После штрафного удара Риса Джеймса в составе сборной Англии мяч прилетел прямо в руки вратарю.
36
После штрафного удара Риса Джеймса мяч прилетел прямо в руки аргентинского вратаря.
35
Джед Спенс имел отличный шанс, но остался недоволен собой после неточной передачи в штрафную.
33
Джон Стоунз пробил головой после штрафного, но мяч прошел намного левее штанги. Аргентинский вратарь введет мяч ударом от ворот.
32🟨
Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес нарушил правила. Судья показал ему желтую карточку.
31
Энтони Гордон нарушил правила, и главный судья Исмаил Эльфат остановил игру, назначив штрафной удар.
30
Энтони Гордон получил предупреждение от главного арбитра Исмаила Эльфата за грубую игру, назначен штрафной удар в пользу Англии.
28
Хулиан Альварес обыграл соперников в штрафной, но пас на Лионеля Месси оказался слишком сильным. Мяч покинул поле, вратарь Англии введет его в игру ударом от ворот.
25
Судья дал свисток, и футболисты уходят на короткий перерыв.
25🟨
Исмаил Эльфат дал свисток: Джулиано Симеоне грубо сыграл против соперника в атаке и получил желтую карточку.
24
Сборная Аргентины хорошо поработала и заработала угловой.
24
Джулиано Симеоне попытался сделать прострел в штрафную площадь за Аргентину, но защитники заблокировали его. Аргентина заработала угловой.
23🟥
Джуд Беллингем получил красную карточку за грубую игру. Исмаил Эльфат не терпит такого поведения на поле и зафиксировал нарушение.
22
Морган Роджерс подхватил мяч в составе Англии и обыграл соперника, но главный арбитр Исмаил Эльфат зафиксировал фол в атаке и остановил игру.
21
Лионель Месси попал в офсайд в атаке сборной Аргентины, боковой судья поднял флаг.
20
Эмилиано Мартинес перехватил передачу Риса Джеймса, атака англичан захлебнулась.
19
Эмилиано Мартинес перехватил передачу Риса Джеймса, атака сборной Англии прервалась.
18
Джед Спенс совершил сольный проход в составе сборной Англии, но защитник соперника прервал его путь, не позволив создать опасный момент.
17
Джед Спенс совершил сольный проход в составе Англии, но защитник соперника преградил ему путь и предотвратил опасный момент.
15
Энтони Гордон чувствовал себя свободно и хотел продвинуться вперед, но защитники перехватили мяч и разрядили обстановку.
14
Энтони Гордон попытался прорваться вперед, но защитник соперника сумел выбить мяч.
13
Матч остановлен из-за офсайда у игрока сборной Аргентины Джулиано Симеоне.
10
Эллиот Андерсон нарушил правила на сопернике, и главный судья Исмаил Эльфат остановил игру.
10
Джулиано Симеоне нарушил правила в борьбе за мяч, игра временно остановлена. Аргентинец признал свою ошибку и не стал спорить.
9
Защитник сборной Англии Рис Джеймс совершил фол. Судья Исмаил Эльфат дал свисток и остановил игру.
8
Деклан Райс выполнил угловой, но эта атака сборной Англии была отбита.
7
Морган Роджерс выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники Аргентины отбились. Англия подаст угловой.
7
Главный судья Исмаил Эльфат дал свисток. Игрок сборной Аргентины Джулиано Симеоне нарушил правила в атаке. Решение судьи верное.
6
Хулиан Альварес (Аргентина) пытался отдать пас партнеру, но защитники пресекли эту попытку.
5
Джед Спенс попытался обыграть защитников соперника отличным дриблингом, но они сумели отобрать мяч.
3
Энцо Фернандес (Аргентина) нарушил правила, сыграв слишком грубо против соперника.
2
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес привез штрафной удар за грубую игру. Главный арбитр Исмаил Эльфат был рядом и все видел.
1
Матч начался, дан старт игре между Англией и Аргентиной.
23:59
Матч начался! Аргентина разыграла мяч с центра поля.
23:56
Сегодняшний матч будет обслуживать главный судья Исмаил Эльфат.
23:56
Матч скоро начнется, вы можете ознакомиться со стартовыми составами команд в деталях игры.
23:55
Приветствуем футбольных болельщиков! Мы будем вести прямую трансляцию самых интересных и важных событий матча между Англией и Аргентиной.
АнглияАргентинаЛионель МессиГарри КейнФИФА 2026Испания
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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