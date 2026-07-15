Следите за матчем Англия — Аргентина в прямом эфире на нашем сайте

В полуфинале чемпионата мира ФИФА 2026 встретятся сборные Англии и Аргентины. Встреча начнется завтра в 00:00 по ташкентскому времени. Перед игрой стали известны стартовые составы обеих команд.

Англия будет действовать по схеме 4-2-3-1. В воротах — Джордан Пикфорд. В линии защиты сыграют Рис Джеймс, Джон Стоунз, Марк Гехи и Джед Спенс. В опорной зоне — Деклан Райс и Эллиот Андерсон, перед ними расположатся Морган Роджерс, Джуд Беллингем и Энтони Гордон. В центре нападения выйдет Харри Кейн.

Аргентина выбрала схему 4-4-2. Ворота будет защищать Эмилиано Мартинес. В защите сыграют Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро и Науэль Молина. В полузащите — Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Леандро Паредес и Джулиано Симеоне. В атаке сыграет дуэт Хулиана Альвареса и Лионелья Месси.

Победитель этого противостояния в финале встретится со сборной Испании. Испания в полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в решающий матч.

На нашем сайте мы будем вести прямую текстовую трансляцию матча между Англией и Аргентиной. В ходе встречи будут оперативно освещаться голы, опасные моменты, карточки, замены и другие ключевые события.