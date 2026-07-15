Акции SpaceX упали ниже цены IPO в преддверии запуска Starship

·27·Технологии
Акции SpaceX упали ниже цены IPO в преддверии запуска Starship

Компания SpaceX под руководством Илона Маска переживает непростой период на фондовом рынке. После нашумевшего IPO в июне цена акций компании впервые опустилась ниже установленной отметки в 135 долларов. Эта ситуация вызывает серьезные вопросы у инвесторов относительно доверия к крупнейшему игроку космической индустрии и стабильности рынка. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Во второй половине дня в среду акции SpaceX потеряли в стоимости, подешевев до 133 долларов за акцию. Хотя позже цены стабилизировались в районе 135 долларов, это падение стало продолжением общей негативной тенденции, наблюдаемой в течение последнего месяца. Напомним, что в первые дни публичных торгов акции компании превышали 200 долларов, и по рыночной капитализации SpaceX начала конкурировать с такими технологическими гигантами, как Amazon и Microsoft.

Рыночная нестабильность и фактор «малого флоата»

По мнению экспертов, на резкие колебания акций SpaceX влияют несколько факторов. Во-первых, в свободном обращении на бирже Nasdaq находится лишь 4% от общего количества акций компании. Эта ситуация, называемая на финансовом языке «малым флоатом», приводит к тому, что даже небольшие объемы сделок купли-продажи оказывают резкое влияние на цену акций. Во-вторых, сказываются общее падение в технологическом секторе в последние месяцы и осторожное отношение инвесторов к грандиозным планам Илона Маска.

Снижаться начали не только акции, но и стоимость облигаций, выпущенных компанией перед IPO. Это может означать долгосрочное финансовое давление на SpaceX. Участники рынка пересматривают прогнозы относительно того, насколько реальную прибыль могут принести обещания Маска по «покорению других миров».

Испытания Starship и будущие IPO

В ближайшие часы SpaceX готовится к очередному испытательному полету своей крупнейшей ракеты — системы Starship. Этот полет станет первым крупным техническим испытанием после IPO, которое может решить судьбу акций компании. Придерживаясь своей традиционной стратегии «летать, ошибаться и исправлять» (флй, фаил, фикс), SpaceX и в этот раз не планирует мягкую посадку ракеты. Ожидается, что имитация посадки в Мексиканском заливе в любом случае завершится разрушением частей ракеты.

Ситуация вокруг SpaceX является важным индикатором не только для этой компании, но и для всего технологического рынка. В настоящее время такие гиганты в сфере AI, как Anthropic и OpenAI, также конфиденциально подали заявки на проведение IPO. На примере SpaceX инвесторы пытаются спрогнозировать, как будут вести себя на рынке эти технологические компании нового поколения.

Подводя итог, можно сказать, что результаты полета Starship и дальнейшая динамика цен на акции определят финансовую мощь империи Илона Маска. Если падение продолжится, это может негативно повлиять на планы выхода на публичный рынок других высокотехнологичных стартапов.

SpaceXElon MuskStarshipIPONasdaq
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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