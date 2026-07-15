Классика возвращается: Палит представила новую модель GeForce RTX 3060 с 12 GB памяти

·25·Технологии
Классика возвращается: Палит представила новую модель GeForce RTX 3060 с 12 GB памяти

Компания Палит, занимающая прочные позиции на рынке графических карт, вернула на рынок полюбившуюся многим модель видеокарты GeForce RTX 3060 в новом обличье. Эта модель, которую называют «возвращением классики», получила название GeForce RTX 3060 Инфинитй 2 ОК и выделяется своим большим объемом видеопамяти. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая модель оснащена 12 GB видеопамяти, что достаточно для современных игр и графических задач. Производитель отмечает, что данное устройство предназначено для обеспечения пользователям надежной и стабильной производительности по доступной цене. Несмотря на появление на рынке видеокарт NVIDIA нового поколения, RTX 3060 не теряет своей популярности благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

С технической точки зрения модель GeForce RTX 3060 Инфинитй 2 ОК основана на стандартном чипе RTX 3060 и имеет комплектацию среднего уровня. По данным иксбт.ком, длина карты составляет 247 мм, и она занимает два слота расширения в корпусе компьютера. Это делает ее подходящим выбором для компактных и среднеразмерных системных блоков.

Технические характеристики и система охлаждения

Для обеспечения стабильной работы видеокарты инженеры Палит оснастили ее системой охлаждения, состоящей из двух вентиляторов и трех тепловых трубок. Для подключения к блоку питания требуется один восьмиконтактный (8-пин) разъем. Дизайн устройства выглядит просто и функционально, без лишних декоративных элементов.

Приставка «ОК» (Оверклокед) в названии модели означает, что она поставляется с заводским разгоном. Однако на практике этот показатель всего на 0,8 процента выше по сравнению с референсной моделью. Хотя это не дает пользователю значительного прироста производительности, это гарантирует стабильную работу карты на повышенных частотах.

На рынке Узбекистана серия RTX 3060 также входит в число самых продаваемых моделей среди геймеров и специалистов по видеомонтажу. Появление новой модели Инфинитй 2 ОК создает дополнительные возможности, особенно для пользователей, планирующих собрать бюджетный, но мощный компьютер. Официальная цена новой модели пока не объявлена, но ожидается, что она станет одним из самых конкурентоспособных предложений в своем сегменте.

NVIDIAPalitGeForce RTX 3060ВидеокартаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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